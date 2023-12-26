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Генпрокурор Абхазии обратился к населению из-за предстоящего митинга оппозиции

Генпрокурор Абхазии обратился к населению из-за предстоящего митинга оппозиции

Оппозиционные силы намерены провести несанкционированный митинг 27 декабря, отметил Генпрокурор республики. 26.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-26T16:25+0300

2023-12-26T16:25+0300

2023-12-26T16:43+0300

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СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба обратился к гражданам с призывом воздержаться от участия в предстоящем несанкционированном митинге оппозиции.Он сообщил, что вокруг комплекса правительственных зданий на набережной Махаджиров круглосуточно ведется видеонаблюдение.27 декабря, в день проведения митинга, межведомственная оперативно-следственная группа будет нести круглосуточное дежурство."В случае возникновения угрозы безопасности гражданского населения, дестабилизации общественной обстановки в республике, правоохранительные органы в соответствии с наделенными полномочиями обязаны применить весь комплекс мер, направленный на предотвращение такого рода ущерба, вплоть до привлечения организаторов и участников массовых беспорядков к предусмотренной действующим законодательством ответственности", – добавил министр. В среду, 27 декабря, намечено проведение заседания сессии Парламента. В повестке дня в том числе вопрос о ратификации соглашения о передаче госдачи "Пицунда" в собственность России. Оппозиционные силы, предположительно, собираются провести митинг в этот день.

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