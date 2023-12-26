https://sputnik-abkhazia.ru/20231226/grazhdanin-i-nachalnik-gulariya-ob-indeksatsii-pensiy-v-abkhazii--1049608468.html

Гражданин и начальник: Гулария об индексации пенсий в Абхазии

Гражданин и начальник: Гулария об индексации пенсий в Абхазии

Как изменились социальные выплаты в Абхазии в 2023 году и что ждет их обладателей в 2024 году, в эфире радио Sputnik рассказал председатель Пенсионного фонда... 26.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-26T11:00+0300

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Гражданин и начальник: Гулария об индексации пенсий в Абхазии Гражданин и начальник: Гулария об индексации пенсий в Абхазии

Парламент Абхазии принял ряд законов о повышении пенсий нескольким категориям граждан в окончательном чтении на заседании 25 декабря.Были внесены изменения в закон "О персональных пенсиях в Республике Абхазия", приняты изменения в закон "О статусе военнослужащих", он устанавливает порядок и размеры выплат пенсии, внесены изменения в закон "О повышении размера пенсии отдельным категориям пенсионеров". Также пенсии будут увеличены инвалидам из числа резервистов действующего состава резерва, семьям резервистов действующего состава в случае потери кормильца. Также Парламент Абхазии принял закон "Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования" в первом чтении. Он позволит осуществлять эффективный учет сведений о гражданах, имеющих право на получение пенсий, заложит механизмы, позволяющие госорганам осуществлять контроль за своевременностью и правильностью начисления страховых взносов. Каждому застрахованному лицу, вставшему на учет в системе, будет выдано страховое свидетельство, которое будет подтверждать открытие индивидуального лицевого счета. На этом счете будет накапливаться информация о стаже, заработке и начисленных взносах. Граждане Абхазии будут ставиться на учет автоматически.Обо всем подробнее слушайте в аудиофайле.

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