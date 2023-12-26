https://sputnik-abkhazia.ru/20231226/grazhdanina-abkhazii-zaderzhali-na-granitse-s-psikhotropnymi-veschestvami-v-krupnom-razmere-1049625455.html

Гражданина Абхазии задержали на границе с психотропными веществами в крупном размере

Гражданина Абхазии задержали на границе с психотропными веществами в крупном размере

СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Гражданин Абхазии пытался ввезти в республику психотропные вещества в крупном размере, сообщили в пресс-службе Государственного... 26.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-26T14:00+0300

2023-12-26T14:00+0300

2023-12-26T15:20+0300

в абхазии

таможня

абхазия

наркотики

государственная граница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/1a/1049626248_0:269:864:755_1920x0_80_0_0_2540925d314eaf0d11c5ad6ae13db69a.jpg

СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Гражданин Абхазии пытался ввезти в республику психотропные вещества в крупном размере, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.Задержанный отказался от медицинского освидетельствования. Решением Сухумского горсуда он арестован на 15 суток. Найденные психотропные вещества изъяты.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

таможня, абхазия, наркотики, государственная граница