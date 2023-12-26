https://sputnik-abkhazia.ru/20231226/grazhdanina-abkhazii-zaderzhali-na-granitse-s-psikhotropnymi-veschestvami-v-krupnom-razmere-1049625455.html
Гражданина Абхазии задержали на границе с психотропными веществами в крупном размере
Гражданина Абхазии задержали на границе с психотропными веществами в крупном размере
СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Гражданин Абхазии пытался ввезти в республику психотропные вещества в крупном размере, сообщили в пресс-службе Государственного... 26.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-26T14:00+0300
2023-12-26T14:00+0300
2023-12-26T15:20+0300
в абхазии
таможня
абхазия
наркотики
государственная граница
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СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Гражданин Абхазии пытался ввезти в республику психотропные вещества в крупном размере, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.Задержанный отказался от медицинского освидетельствования. Решением Сухумского горсуда он арестован на 15 суток. Найденные психотропные вещества изъяты.
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таможня, абхазия, наркотики, государственная граница
таможня, абхазия, наркотики, государственная граница
Гражданина Абхазии задержали на границе с психотропными веществами в крупном размере
14:00 26.12.2023 (обновлено: 15:20 26.12.2023)
СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Гражданин Абхазии пытался ввезти в республику психотропные вещества в крупном размере, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
При личном досмотре у него обнаружили 497 капсул и 209 таблеток психотропных веществ, в том числе прегабалина.
Задержанный отказался от медицинского освидетельствования. Решением Сухумского горсуда он арестован на 15 суток.
Найденные психотропные вещества изъяты.