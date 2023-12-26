https://sputnik-abkhazia.ru/20231226/mechty-sbyvayutsya-ashana-i-kiaraz-podveli-itogi-aktsii-ashanala-1049632917.html

Мечты сбываются: "Ашана" и "Киараз" подвели итоги акции "Ашанаҵла"

Мечты сбываются: "Ашана" и "Киараз" подвели итоги акции "Ашанаҵла"

Новогодняя акция "Ашанаҵла" была организована благотворительными фондами "Ашана" и "Киараз", культурно-деловой платформой "Гума" при поддержке Сухумского офиса... 26.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-26T19:15+0300

2023-12-26T19:15+0300

2023-12-26T19:48+0300

в абхазии

благотворительный фонд "киараз"

культурно-благотворительный фонд "ашана"

благотворительность

дети

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СУХУМ, 26 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Вручение подарков подопечным фондов "Ашана" и "Киараз", которые приняли участие в новогодней акции "Ашанаҵла", состоялось на культурно-деловой платформе "Гума" 26 декабря.Впервые совместная акция благотворительных фондов "Ашана" и "Киараз" "Ашанаҵла" была проведена в 2022 году, участниками было исполнено 250 желаний подопечных.В этом году было написано 450 писем и все они были исполнены, а самые яркие желания 20 детей осуществились на платформе "Гума".Дамею Кучуберия, Баграту Эс-оглы и Баграту Касландзия министр обороны Абхазии Владимир Ануа подарил игрушечные танки, а позже мальчики смогут покататься на настоящих танках, для них будет проведена экскурсия в полигоне.Подопечная "Киараза" Наала Квеквескири в письме призналась, что мечтает стать таможенником, "чтобы ловить нарушителей". Она попросила в подарок палатку, чтобы дома устроить собственный таможенный пост. Желание было исполнено Государственным таможенным комитетом, кроме того, Наалу пригласили в гости, посмотреть, как работает ведомство и подарили фуражку.15-летний Астан Зухба фанат музыкальных передач, он очень любит петь. В подарок подросток загадал микрофон, который ему приобрел сотовый оператор "А-Мобаил". А еще Астан спел в дуэте с любимым абхазским исполнителем Автандилом Конджария.Без подарков не оставили и будущих спортсменов. Арам, Артем и Даниил мечтали в Новый год получить спортивный инвентарь. Новогоднее чудо для них исполнили глава Федерации футбола Абхазии Шабат Логуа, боксер Харитон Агрба и футболист Заур Тарба.Астамур, Даниэль, Мурат, Алан мечтали познакомиться с настоящим Человеком Пауком. Конечно же, их желания были исполнены, спайдермен спустился с крыши "Гумы" и вручил ребятам подарки.От различных ведомств и меценатов ребята получили сладкие подарки, игрушки, конструкторы и так далее. А руководство Абхазских железных дорог организовало приезд на станцию новогоднего поезда на станцию. Праздничный вечер закончился фейерверком.

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благотворительный фонд "киараз", культурно-благотворительный фонд "ашана", благотворительность, дети