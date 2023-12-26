https://sputnik-abkhazia.ru/20231226/obespechenie-pravoporyadka-i-borba-s-narkotikami-glava-mvd-abkhazii-podvel-itogi-goda-1049630888.html

Обеспечение правопорядка и борьба с наркотиками: глава МВД Абхазии подвел итоги года

Обеспечение правопорядка и борьба с наркотиками: глава МВД Абхазии подвел итоги года

Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут провел пресс-конференцию, на которой рассказал о борьбе с преступностью, противодействии распространению наркотиков... 26.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-26T18:00+0300

2023-12-26T18:00+0300

2023-12-26T19:10+0300

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Бадрак Авидзба, SputnikГодовые показателиГлава МВД отметил, что в 2023 году было куплено оборудование для центра обработки данных, который частично начал работать. Уже приобретено десять камер для фиксации нарушений правил дорожного движения, и они работают в тестовом режиме.Министр также отметил большую нехватку кадров в ГАИ из-за низкой заработной платы, средняя зарплата составляет порядка 17 тысяч рублей. "Мною дана команда, чтобы сотрудники ГАИ получали от 30 тысяч рублей, то есть я изыскиваю все возможности, которые могли бы позволить получать приближенную к достойной заработную плату", – подчеркнул Киут.Противодействие наркобизнесуСущественные успехи достигнуты в плане противодействия распространению наркотиков, сказал министр внутренних дел. Задержаниям подвергаются большое количество распространителей наркотиков. Положительная динамика достигается благодаря совместной деятельности с российскими коллегами, добавил он.Основная масса людей, которая занимается распространением наркотиков в Абхазии, –это граждане среднеазиатских государств. На данный момент в заключении в республике находятся 134 иностранных гражданина за распространение наркотиков."Во время одной из командировок в Москву встречался с официальным представителем МВД Узбекистана, я с ним обговаривал этот вопрос (экстрадиции заключенных – прим.). Пока этот вопрос очень сложно решать, так как мы не имеем никаких дипломатических отношений с этими странами", – отметил Киут.По словам министра, нецелесообразно заключение иностранных граждан в местах лишения свободы в Абхазии. "Во-первых, это большие затраты, и условия содержания в нашей тюрьме очень сложные. Если мы сможем добиться определенного результата в этом направлении, то это для нас важно, потому что эти граждане получают очень больше сроки, содержать их очень затратно", – сказал глава МВД.Мотивация сотрудниковМинистр внутренних дел Роберт Киут также рассказал, что помимо заработной платы, всех сотрудников МВД поощряют финансово за успешное раскрытие тех или иных преступлений.Система поощрения показывает хорошие результаты, поэтому такая практика будет продолжаться и впредь, добавил министр внутренних дел.Противодействие оргпреступностиГоворя о противодействии организованной преступности, Роберт Киут отметил, что в этом направлении необходимо принимать действенные меры. Для этого министр считает нужным принять закон против оргпреступности с некоторыми поправками, проект которого лежит в Парламенте страны."Если у человека статус "вор в законе", значит он себя считает преступным авторитетом, то есть лидером какой-то определенной группировки. В отношении него должны быть приняты законные меры. Я считаю, что такие люди должны в рамках закона нести наказание", – отметил Киут.Что касается общего количества преступлений в Абхазии, в 2023 году их стало меньше, проинформировал глава МВД. За 11 месяцев 2023 года зарегистрировано 574 преступления общеуголовной направленности, из которых оперативным путем раскрыто 436, то есть 93,4% раскрываемости. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 704 преступления, из которых было раскрыто 644, что составляло 91,5% раскрываемости. Снижение на 130 преступлений.Исполнение амнистииМинистр внутренних дел Роберт Киут также озвучил цифры амнистированных согласно акту в честь 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов."Во исполнение постановления Парламента об объявлении амнистии в ознаменование 30-й годовщины Дня Победы и Независимости Республики Абхазия 30 сентября 2023 года, в порядке пункта 3 части 1 статьи 27 УПК РА прекращено девять уголовных дел, находящихся в производстве органов дознания МВД, отказано в возбуждении уголовных дел по трем материалам", – отметил Киут.Следственными подразделениями МВД было принято решение о прекращении пяти уголовных дел и вынесено решений об отказе в возбуждении уголовных дел по 32 материалам проверок сообщений о преступлениях. По амнистии из мест лишения свободы на данный момент освобождено 13 человек.

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