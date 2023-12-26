Обеспечение правопорядка и борьба с наркотиками: глава МВД Абхазии подвел итоги года
18:00 26.12.2023 (обновлено: 19:10 26.12.2023)
© SputnikМинистр внутренних дел Абхазии Роберт Киут проводит пресс-конференцию по итогам 2023 года
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Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут провел пресс-конференцию, на которой рассказал о борьбе с преступностью, противодействии распространению наркотиков, ситуации на дорогах и многом другом.
Бадрак Авидзба, Sputnik
Годовые показатели
Глава МВД отметил, что в 2023 году было куплено оборудование для центра обработки данных, который частично начал работать. Уже приобретено десять камер для фиксации нарушений правил дорожного движения, и они работают в тестовом режиме.
"В рамках следующего года мы планируем работать над программным обеспечением, и будет установлено еще более 50 камер. Это позволит нам в первую очередь стабилизировать обстановку на дорогах, потому что это основная проблема, которую решить одними людскими ресурсами невозможно", – сказал он.
Министр также отметил большую нехватку кадров в ГАИ из-за низкой заработной платы, средняя зарплата составляет порядка 17 тысяч рублей.
"Мною дана команда, чтобы сотрудники ГАИ получали от 30 тысяч рублей, то есть я изыскиваю все возможности, которые могли бы позволить получать приближенную к достойной заработную плату", – подчеркнул Киут.
Противодействие наркобизнесу
Существенные успехи достигнуты в плане противодействия распространению наркотиков, сказал министр внутренних дел. Задержаниям подвергаются большое количество распространителей наркотиков. Положительная динамика достигается благодаря совместной деятельности с российскими коллегами, добавил он.
"На территории России задержан ряд лиц, в интересах следствия их имена озвучить я пока не могу, о них позже вы обязательно узнаете. Сегодня мы наладили правильную работу, мы начинаем вырубать эти корни", – сказал глава МВД.
Основная масса людей, которая занимается распространением наркотиков в Абхазии, –это граждане среднеазиатских государств. На данный момент в заключении в республике находятся 134 иностранных гражданина за распространение наркотиков.
"Во время одной из командировок в Москву встречался с официальным представителем МВД Узбекистана, я с ним обговаривал этот вопрос (экстрадиции заключенных – прим.). Пока этот вопрос очень сложно решать, так как мы не имеем никаких дипломатических отношений с этими странами", – отметил Киут.
По словам министра, нецелесообразно заключение иностранных граждан в местах лишения свободы в Абхазии.
"Во-первых, это большие затраты, и условия содержания в нашей тюрьме очень сложные. Если мы сможем добиться определенного результата в этом направлении, то это для нас важно, потому что эти граждане получают очень больше сроки, содержать их очень затратно", – сказал глава МВД.
Мотивация сотрудников
Министр внутренних дел Роберт Киут также рассказал, что помимо заработной платы, всех сотрудников МВД поощряют финансово за успешное раскрытие тех или иных преступлений.
"За каждое мероприятие, проведенное и реализованное ими, я поощряю сотрудников, которые в этом участвовали. Зачастую участвуют все. Не жалея финансовых средств, я это делаю постоянно, у сотрудников зарплата 25-28 тысяч рублей. В конце месяца заработная плата сотрудника может составить 50-60 тысяч рублей, а может и больше", – подчеркнул он.
Система поощрения показывает хорошие результаты, поэтому такая практика будет продолжаться и впредь, добавил министр внутренних дел.
Противодействие оргпреступности
Говоря о противодействии организованной преступности, Роберт Киут отметил, что в этом направлении необходимо принимать действенные меры. Для этого министр считает нужным принять закон против оргпреступности с некоторыми поправками, проект которого лежит в Парламенте страны.
"Если у человека статус "вор в законе", значит он себя считает преступным авторитетом, то есть лидером какой-то определенной группировки. В отношении него должны быть приняты законные меры. Я считаю, что такие люди должны в рамках закона нести наказание", – отметил Киут.
Что касается общего количества преступлений в Абхазии, в 2023 году их стало меньше, проинформировал глава МВД.
За 11 месяцев 2023 года зарегистрировано 574 преступления общеуголовной направленности, из которых оперативным путем раскрыто 436, то есть 93,4% раскрываемости.
За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 704 преступления, из которых было раскрыто 644, что составляло 91,5% раскрываемости. Снижение на 130 преступлений.
Исполнение амнистии
Министр внутренних дел Роберт Киут также озвучил цифры амнистированных согласно акту в честь 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.
"Во исполнение постановления Парламента об объявлении амнистии в ознаменование 30-й годовщины Дня Победы и Независимости Республики Абхазия 30 сентября 2023 года, в порядке пункта 3 части 1 статьи 27 УПК РА прекращено девять уголовных дел, находящихся в производстве органов дознания МВД, отказано в возбуждении уголовных дел по трем материалам", – отметил Киут.
Следственными подразделениями МВД было принято решение о прекращении пяти уголовных дел и вынесено решений об отказе в возбуждении уголовных дел по 32 материалам проверок сообщений о преступлениях. По амнистии из мест лишения свободы на данный момент освобождено 13 человек.