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Озган рассказала о рабочей встрече на ИнгурГЭС
Озган рассказала о рабочей встрече на ИнгурГЭС
Переговоры в формате рабочих встреч на плотине ИнгурГЭС проходят часто и позволяют своевременно решать вопросы эксплуатации комплекса, отметила вице-премьер... 26.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-26T10:10+0300
2023-12-26T10:10+0300
2023-12-26T10:33+0300
энергетическая отрасль абхазии
экономика
абхазия
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СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Абхазская и грузинская стороны провели рабочую встречу на плотине ИнгурГЭС, рассказала радио Sputnik вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. По ее словам, абхазская сторона сообщила, что намерена приступить к реконструкции Перепадных ГЭС. Гендиректор ИнгруГЭС Леван Мебония в комментарии Абхазскому телевидению подчеркнул, что Грузия не планирует восстанавливать Перепадные, потому что считает это невыгодной инвестицией. В 2015 году проект реконструкции рассматривался, но тогда потребление электроэнергии в Абхазии было почти в два раза меньше, добавил Мебония.
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экономика, абхазия
Озган рассказала о рабочей встрече на ИнгурГЭС
10:10 26.12.2023 (обновлено: 10:33 26.12.2023)
Переговоры в формате рабочих встреч на плотине ИнгурГЭС проходят часто и позволяют своевременно решать вопросы эксплуатации комплекса, отметила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Абхазская и грузинская стороны провели рабочую встречу на плотине ИнгурГЭС, рассказала радио Sputnik вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
"Обсуждались вопросы объема выработки электроэнергии в январе-марте 2024 года, график потребления электроэнергии в этот период с учетом сохранения необходимого уровня воды в водохранилище, а также другие вопросы, связанные с эксплуатацией комплекса", – отметила Озган.
По ее словам, абхазская сторона сообщила, что намерена приступить к реконструкции Перепадных ГЭС.
Гендиректор ИнгруГЭС Леван Мебония в комментарии Абхазскому телевидению подчеркнул, что Грузия не планирует восстанавливать Перепадные, потому что считает это невыгодной инвестицией.
В 2015 году проект реконструкции рассматривался, но тогда потребление электроэнергии в Абхазии было почти в два раза меньше, добавил Мебония.