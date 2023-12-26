https://sputnik-abkhazia.ru/20231226/ozgan-rasskazala-o-rabochey-vstreche-na-plotine-ingurges-1049621508.html

Озган рассказала о рабочей встрече на ИнгурГЭС

Озган рассказала о рабочей встрече на ИнгурГЭС

Переговоры в формате рабочих встреч на плотине ИнгурГЭС проходят часто и позволяют своевременно решать вопросы эксплуатации комплекса, отметила вице-премьер... 26.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-26T10:10+0300

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энергетическая отрасль абхазии

экономика

абхазия

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СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Абхазская и грузинская стороны провели рабочую встречу на плотине ИнгурГЭС, рассказала радио Sputnik вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. По ее словам, абхазская сторона сообщила, что намерена приступить к реконструкции Перепадных ГЭС. Гендиректор ИнгруГЭС Леван Мебония в комментарии Абхазскому телевидению подчеркнул, что Грузия не планирует восстанавливать Перепадные, потому что считает это невыгодной инвестицией. В 2015 году проект реконструкции рассматривался, но тогда потребление электроэнергии в Абхазии было почти в два раза меньше, добавил Мебония.

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экономика, абхазия