https://sputnik-abkhazia.ru/20231226/povyshenie-vyplat-i-reformy-nad-chem-rabotaet-pensionnyy-fond-abkhazii-1049632764.html
Повышение выплат и реформы: над чем работает Пенсионный фонд Абхазии
Повышение выплат и реформы: над чем работает Пенсионный фонд Абхазии
Парламент Абхазии в первом чтении принял законопроект "Об обязательном пенсионном страховании". Что это даст гражданам Абхазии, как в республике планируют... 26.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-26T18:40+0300
2023-12-26T18:40+0300
2023-12-26T19:30+0300
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Пенсионную реформу в Абхазии необходимо было провести давно, считает председатель Пенсионного фонда Денис Гулария. Это облегчит работу фонда, увеличится размер выплат, а также люди сами заинтересованы будут в получении “белых зарплат”.На сегодняшний день в Абхазии более 47 тысяч получателей пенсии. Цифра, как отметил Гулария, немного снизилась. В то же время, благодаря сокращению расходов по ежемесячным выплатам, Пенсионный фонд Абхазии смог осуществить единовременные выплаты в размере 20 тысяч рублей более тысячи получателям ко Дню победы и Независимости Абхазии, а также вернуть Пенсионному фонду России более 24 млн руб.Гулария также отметил, что с 1 января 2024 года ПФА планирует повысить размер выплат 11 категориям пенсионеров.“Положительной динамикой стало увеличение заработной платы с 5 до 10 тысяч рублей. Хотя мы понимаем, что по факту люди получают еще больше. Но закон обязывает коммерческие и хозрасчетные организаций, и они не могут устанавливать заработную плату ниже 10 тысяч рублей. Естественно поступления у нас тоже увеличиваются. Все это взаимосвязано. Второе - было увеличение заработных плат отдельных категории бюджетников. Сейчас будут индексации до конца года. Это дополнительные поступления в фонд. Третье - курортный сезон. Увеличение количества занятых, новые рабочие места, увеличение заработных плат”, - отметил он.
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видео, мультимедиа, пенсии, пенсионный фонд абхазии, абхазия, видео
видео, мультимедиа, пенсии, пенсионный фонд абхазии, абхазия, видео
Повышение выплат и реформы: над чем работает Пенсионный фонд Абхазии
18:40 26.12.2023 (обновлено: 19:30 26.12.2023)
Парламент Абхазии в первом чтении принял законопроект "Об обязательном пенсионном страховании". Что это даст гражданам Абхазии, как в республике планируют повысить пенсию, в эфире радио Sputnik рассказал председатель пенсионного фонда Денис Гулария.
Пенсионную реформу в Абхазии необходимо было провести давно, считает председатель Пенсионного фонда Денис Гулария. Это облегчит работу фонда, увеличится размер выплат, а также люди сами заинтересованы будут в получении “белых зарплат”.
“Скорее всего, будет фиксированная сумма и плюс накопления за время работы. Расчеты будут позже представлены, будет рассматриваться какие расчеты и формулы нам больше подойдут. И по этим формулам будет рассчитываться пенсия. Несомненно она уже будет больше. И сколько каждый накопил за свою трудовую деятельность, столько он и будет получать на пенсии”, - отметил Гулария.
На сегодняшний день в Абхазии более 47 тысяч получателей пенсии. Цифра, как отметил Гулария, немного снизилась. В то же время, благодаря сокращению расходов по ежемесячным выплатам, Пенсионный фонд Абхазии смог осуществить единовременные выплаты в размере 20 тысяч рублей более тысячи получателям ко Дню победы и Независимости Абхазии, а также вернуть Пенсионному фонду России более 24 млн руб.
Гулария также отметил, что с 1 января 2024 года ПФА планирует повысить размер выплат 11 категориям пенсионеров.
“Положительной динамикой стало увеличение заработной платы с 5 до 10 тысяч рублей. Хотя мы понимаем, что по факту люди получают еще больше. Но закон обязывает коммерческие и хозрасчетные организаций, и они не могут устанавливать заработную плату ниже 10 тысяч рублей. Естественно поступления у нас тоже увеличиваются. Все это взаимосвязано. Второе - было увеличение заработных плат отдельных категории бюджетников. Сейчас будут индексации до конца года. Это дополнительные поступления в фонд. Третье - курортный сезон. Увеличение количества занятых, новые рабочие места, увеличение заработных плат”, - отметил он.