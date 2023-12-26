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Повышение выплат и реформы: над чем работает Пенсионный фонд Абхазии

Повышение выплат и реформы: над чем работает Пенсионный фонд Абхазии

Парламент Абхазии в первом чтении принял законопроект "Об обязательном пенсионном страховании". Что это даст гражданам Абхазии, как в республике планируют... 26.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-26T18:40+0300

2023-12-26T18:40+0300

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Пенсионную реформу в Абхазии необходимо было провести давно, считает председатель Пенсионного фонда Денис Гулария. Это облегчит работу фонда, увеличится размер выплат, а также люди сами заинтересованы будут в получении “белых зарплат”.На сегодняшний день в Абхазии более 47 тысяч получателей пенсии. Цифра, как отметил Гулария, немного снизилась. В то же время, благодаря сокращению расходов по ежемесячным выплатам, Пенсионный фонд Абхазии смог осуществить единовременные выплаты в размере 20 тысяч рублей более тысячи получателям ко Дню победы и Независимости Абхазии, а также вернуть Пенсионному фонду России более 24 млн руб.Гулария также отметил, что с 1 января 2024 года ПФА планирует повысить размер выплат 11 категориям пенсионеров.“Положительной динамикой стало увеличение заработной платы с 5 до 10 тысяч рублей. Хотя мы понимаем, что по факту люди получают еще больше. Но закон обязывает коммерческие и хозрасчетные организаций, и они не могут устанавливать заработную плату ниже 10 тысяч рублей. Естественно поступления у нас тоже увеличиваются. Все это взаимосвязано. Второе - было увеличение заработных плат отдельных категории бюджетников. Сейчас будут индексации до конца года. Это дополнительные поступления в фонд. Третье - курортный сезон. Увеличение количества занятых, новые рабочие места, увеличение заработных плат”, - отметил он.

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