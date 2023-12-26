https://sputnik-abkhazia.ru/20231226/rt-vypustil-rolik-ded-na-povodke-s-baydenom-1049626671.html

RT выпустил ролик "Дед на поводке" с Байденом

RT выпустил ролик "Дед на поводке" с Байденом

СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Телеканал Russia Today выпустил шуточный новогодний ролик о "подготовке к вмешательству" в президентские выборы в США. 26.12.2023, Sputnik Абхазия

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rt

россия

сша

джо байден

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СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Телеканал Russia Today выпустил шуточный новогодний ролик о "подготовке к вмешательству" в президентские выборы в США.По сюжету ролика главный редактор RT Маргарита Симоньян в рамках проекта "Дед на поводке" тайно чипирует Джо Байдена под видом вакцинации.Чипированный Байден под управлением сотрудников RT машет рукой и падает на трапе самолета. Затем ему устанавливают русификатор, и он, сидя за столом в Белом доме, начинает петь песню российского певца SHAMAN "Я русский".

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