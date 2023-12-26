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RT выпустил ролик "Дед на поводке" с Байденом
RT выпустил ролик "Дед на поводке" с Байденом
СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Телеканал Russia Today выпустил шуточный новогодний ролик о "подготовке к вмешательству" в президентские выборы в США. 26.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-26T15:24+0300
2023-12-26T15:24+0300
2023-12-26T15:28+0300
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СУХУМ, 26 дек – Sputnik. Телеканал Russia Today выпустил шуточный новогодний ролик о "подготовке к вмешательству" в президентские выборы в США.По сюжету ролика главный редактор RT Маргарита Симоньян в рамках проекта "Дед на поводке" тайно чипирует Джо Байдена под видом вакцинации.Чипированный Байден под управлением сотрудников RT машет рукой и падает на трапе самолета. Затем ему устанавливают русификатор, и он, сидя за столом в Белом доме, начинает петь песню российского певца SHAMAN "Я русский".
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rt, россия, сша, джо байден
rt, россия, сша, джо байден
RT выпустил ролик "Дед на поводке" с Байденом
15:24 26.12.2023 (обновлено: 15:28 26.12.2023) СУХУМ, 26 дек – Sputnik.
Телеканал Russia Today
выпустил шуточный новогодний ролик о "подготовке к вмешательству" в президентские выборы в США.
По сюжету ролика главный редактор RT Маргарита Симоньян в рамках проекта "Дед на поводке" тайно чипирует Джо Байдена под видом вакцинации.
"Докладываю: проект по вмешательству в новые выборы в США выходит на финальную стадию. Чипирование объекта провели успешно. Операция прошла под личным контролем, все прекрасно функционирует — еще на базе советских разработок. В команде только лучшие специалисты", — докладывает она в ролике.
Чипированный Байден под управлением сотрудников RT машет рукой и падает на трапе самолета. Затем ему устанавливают русификатор, и он, сидя за столом в Белом доме, начинает петь песню российского певца SHAMAN "Я русский".