https://sputnik-abkhazia.ru/20231226/tarba-rasskazal-chto-dolzhno-nastorozhit-pri-pokupke-pirotekhniki-1049623084.html

Тарба рассказал, что должно насторожить при покупке пиротехники

Тарба рассказал, что должно насторожить при покупке пиротехники

Начальник отдела потребительского надзора Госстандарта Абхазии Георгий Тарба в интервью радио Sputnik рассказал о проверках торговых объектов, реализующих... 26.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-26T13:15+0300

2023-12-26T13:15+0300

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Тарба о проверке пиротехники Тарба о проверке пиротехники

По словам Тарба, госстандарт ежедневно проводит проверки по городам и районам Абхазии. "Три группы ежедневно работают и проверяют, как хранится и реализуется пиротехника. Значительных нарушений пока не выявлено. При покупке данной продукции надо обращать внимание на сроки годности, в том числе на маркировку, она должна быть читаема, инструкция не должна быть отксерокопирована. Непонятная инструкция вызывает сомнения, на это надо обращать внимание. Также надо обратить внимание на целостность упаковки, чтобы на нее не были никакие механические воздействия от удара и попадания влаги. Желательно эту продукцию приобретать в специализированных магазинах, там, где предусмотрены полки, и сами работники проводят инструктаж по просьбе потребителя. В непонятных торговых объектах не рекомендуем приобретать", – сказал Тарба. Подробности слушайте в аудиофайле.

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подкасты, абхазия, новый год, елки, пиротехника, проверки, безопасность, госстандарт абхазии, аудио