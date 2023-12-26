https://sputnik-abkhazia.ru/20231226/uchenyy-rasskazal-kakie-opasnosti-tayat-v-sebe-novogodnie-elki-1049622010.html
Ученый рассказал, какие опасности таят в себе новогодние елки
Ученый рассказал, какие опасности таят в себе новогодние елки
Чем могут быть небезопасны натуральные новогодние елки? На вопросы радио Sputnik Беларусь ответил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии... 26.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-26T16:00+0300
2023-12-26T16:00+0300
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Ученый рассказал, какие опасности таят в себе новогодние елки
Ученый рассказал, какие опасности таят в себе новогодние елки
Натуральные ели в домашних условиях далеко не так безопасны, как кажется на первый взгляд, говорит собеседник Sputnik.Если на коре видны какие-то повреждения, она черная по цвету, а не коричневая, как должна быть, такое дерево лучше не брать. И если выбирать вместо привычной ели экзотическую для Нового года сосну или пихту, шансов спровоцировать аллергию тоже становится больше, отмечает ученый.Еще один важный момент – уход. Если за новогодним деревом плохо ухаживать, оно начинает осыпаться, и если дома есть маленькие дети, это может оказаться для них опасным – иголки могут попасть в рот или дыхательные пути. Важно своевременно проводить уборку, чтобы осыпавшиеся иголки не навредили вашему ребенку, напоминает ученый.Безусловно, опасность может представлять и искусственная ель, и намного большую, чем натуральная. Главный их недостаток – это пожароопасность, нередко искусственные елки делают из поливинилхлорида, это горючий полимер, который при горении еще и выделяет токсичные вещества. Вблизи таких елок ни в коем случае нельзя применять пиротехнические вещества, отмечает Дорохов.
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подкасты, новый год, елки, аудио
подкасты, новый год, елки, аудио
Ученый рассказал, какие опасности таят в себе новогодние елки
16:00 26.12.2023 (обновлено: 16:22 26.12.2023)
Чем могут быть небезопасны натуральные новогодние елки? На вопросы радио Sputnik Беларусь ответил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.
Натуральные ели в домашних условиях далеко не так безопасны, как кажется на первый взгляд, говорит собеседник Sputnik
.
"Я противопоказаний к тому, чтобы ставить натуральные елки дома, не вижу. Те эфирные масла, которые ели источают и создают такой приятный запах в квартире, они безопасны для здоровья. Единственное, что на поверхности коры деревьев могут находиться плесневые грибки, они могут вызывать какие-то нежелательные последствия, аллергические реакции. Поэтому деревья нужно выбирать свежие без признаков гнили и плесени", ― говорит Дорохов.
Если на коре видны какие-то повреждения, она черная по цвету, а не коричневая, как должна быть, такое дерево лучше не брать. И если выбирать вместо привычной ели экзотическую для Нового года сосну или пихту, шансов спровоцировать аллергию тоже становится больше, отмечает ученый.
Еще один важный момент – уход. Если за новогодним деревом плохо ухаживать, оно начинает осыпаться, и если дома есть маленькие дети, это может оказаться для них опасным – иголки могут попасть в рот или дыхательные пути. Важно своевременно проводить уборку, чтобы осыпавшиеся иголки не навредили вашему ребенку, напоминает ученый.
Безусловно, опасность может представлять и искусственная ель, и намного большую, чем натуральная. Главный их недостаток – это пожароопасность, нередко искусственные елки делают из поливинилхлорида, это горючий полимер, который при горении еще и выделяет токсичные вещества. Вблизи таких елок ни в коем случае нельзя применять пиротехнические вещества, отмечает Дорохов.