https://sputnik-abkhazia.ru/20231226/uchenyy-rasskazal-kakie-opasnosti-tayat-v-sebe-novogodnie-elki-1049622010.html

Ученый рассказал, какие опасности таят в себе новогодние елки

Ученый рассказал, какие опасности таят в себе новогодние елки

Чем могут быть небезопасны натуральные новогодние елки? На вопросы радио Sputnik Беларусь ответил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии... 26.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-26T16:00+0300

2023-12-26T16:00+0300

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Ученый рассказал, какие опасности таят в себе новогодние елки Ученый рассказал, какие опасности таят в себе новогодние елки

Натуральные ели в домашних условиях далеко не так безопасны, как кажется на первый взгляд, говорит собеседник Sputnik.Если на коре видны какие-то повреждения, она черная по цвету, а не коричневая, как должна быть, такое дерево лучше не брать. И если выбирать вместо привычной ели экзотическую для Нового года сосну или пихту, шансов спровоцировать аллергию тоже становится больше, отмечает ученый.Еще один важный момент – уход. Если за новогодним деревом плохо ухаживать, оно начинает осыпаться, и если дома есть маленькие дети, это может оказаться для них опасным – иголки могут попасть в рот или дыхательные пути. Важно своевременно проводить уборку, чтобы осыпавшиеся иголки не навредили вашему ребенку, напоминает ученый.Безусловно, опасность может представлять и искусственная ель, и намного большую, чем натуральная. Главный их недостаток – это пожароопасность, нередко искусственные елки делают из поливинилхлорида, это горючий полимер, который при горении еще и выделяет токсичные вещества. Вблизи таких елок ни в коем случае нельзя применять пиротехнические вещества, отмечает Дорохов.

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