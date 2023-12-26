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Заявление главы МИД Инала Ардзинба и посла России в Абхазии Михаила Шургалина

Заявление главы МИД Инала Ардзинба и посла России в Абхазии Михаила Шургалина

Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба и посол России в Абхазии Михаил Шургалин высказались по поводу передачи госдачи "Пицунда" России. 26.12.2023, Sputnik Абхазия

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Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба отметил, что Абхазия и Россия внесли необходимые изменения в Соглашение о передаче госдачи в Пицунде. Техническую неточность исправили обменом дипломатических нот, рассказал глава МИД республики Инал Ардзинба. Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Михаил Шургалин сказал, что предстоящая ратификация соглашения о передаче госдачи "Пицунда" будет способствовать развитию двусторонних отношений двух стран. "Данное соглашение не предусматривает передачу в собственность России земли, территории на которой находится объект "Пицунда". Территория передается в аренду сроком на 49 лет, в собственность передаются только здания, ремонт и содержание которых должна осуществлять Федеральная служба охраны Российской Федерации", - подчеркнул Шургалин. В перечне координатных точек, определяющих границы земельных участков и границ акватории изначально были допущены неточности. Согласно сложившейся мировой практики, технические исправления в международные договоры могут быть оформлены путем обмена дипломатическими нотами, что и было сделано, сказал дипломат.

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