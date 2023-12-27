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Аслан Бжания подписал закон о ратификации Соглашения о передаче объектов "Пицунды"
Аслан Бжания подписал закон о ратификации Соглашения о передаче объектов "Пицунды"
Решение о ратификации соглашения о передаче объектов на территории госдачи "Пицунда" России и порядке их использования было принято на внеочередной сессии... 27.12.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал закон о ратификации Соглашения о передаче объектов на территории госдачи "Пицунда" России и порядке их использования. Документ опубликован на сайте главы государства. Парламент Абхазии ратифицировал Cоглашение о передаче объектов на территории госдачи "Пицунда" России и порядке их использования на внеочередной сессии утром, 27 декабря. За принятие решения проголосовало 26 депутатов из 28 присутствующих.
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Аслан Бжания подписал закон о ратификации Соглашения о передаче объектов "Пицунды"
10:44 27.12.2023 (обновлено: 12:24 27.12.2023)
Решение о ратификации соглашения о передаче объектов на территории госдачи "Пицунда" России и порядке их использования было принято на внеочередной сессии Парламента в среду, 27 декабря.
СУХУМ, 27 дек – Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал закон о ратификации Соглашения о передаче объектов на территории госдачи "Пицунда" России и порядке их использования. Документ опубликован
на сайте главы государства.
"Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования, подписанное в г. Москве 19 января 2022 года", – говорится в тексте.
Парламент Абхазии ратифицировал Cоглашение о передаче объектов на территории госдачи "Пицунда" России и порядке их использования на внеочередной сессии утром, 27 декабря. За принятие решения проголосовало 26 депутатов из 28 присутствующих.