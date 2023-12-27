https://sputnik-abkhazia.ru/20231227/aslan-bzhaniya-ratifitsiroval-soglashenie-o-peredache-obektov-na-territorii-pitsundy-rossii-1049636685.html

Аслан Бжания подписал закон о ратификации Соглашения о передаче объектов "Пицунды"

Аслан Бжания подписал закон о ратификации Соглашения о передаче объектов "Пицунды"

Решение о ратификации соглашения о передаче объектов на территории госдачи "Пицунда" России и порядке их использования было принято на внеочередной сессии... 27.12.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал закон о ратификации Соглашения о передаче объектов на территории госдачи "Пицунда" России и порядке их использования. Документ опубликован на сайте главы государства. Парламент Абхазии ратифицировал Cоглашение о передаче объектов на территории госдачи "Пицунда" России и порядке их использования на внеочередной сессии утром, 27 декабря. За принятие решения проголосовало 26 депутатов из 28 присутствующих.

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