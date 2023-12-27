https://sputnik-abkhazia.ru/20231227/bolee-dvukh-tysyach-edinits-pirotekhniki-izyali-v-gagre-1049647694.html

Более двух тысяч единиц пиротехники изъяли в Гагре

Более двух тысяч единиц пиротехники изъяли в Гагре

Материалы по административным правонарушениям были переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК. 27.12.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Сотрудники Таможенного комитета Абхазии изъяли 2 790 петард, салютов и другой пиротехники в одном из магазинов на Центральном рынке Гагры. Об этом сообщает пресс-служба ГТК.Также в одном из гудаутских магазинов было обнаружено и изъято 1600 сигарет без акцизных марок. Материалы по административным правонарушениям были переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

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