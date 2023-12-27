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Более двух тысяч единиц пиротехники изъяли в Гагре
Более двух тысяч единиц пиротехники изъяли в Гагре
Материалы по административным правонарушениям были переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК. 27.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-27T17:28+0300
2023-12-27T17:28+0300
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СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Сотрудники Таможенного комитета Абхазии изъяли 2 790 петард, салютов и другой пиротехники в одном из магазинов на Центральном рынке Гагры. Об этом сообщает пресс-служба ГТК.Также в одном из гудаутских магазинов было обнаружено и изъято 1600 сигарет без акцизных марок. Материалы по административным правонарушениям были переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
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абхазия, новости
Более двух тысяч единиц пиротехники изъяли в Гагре
17:28 27.12.2023 (обновлено: 17:36 27.12.2023)
Материалы по административным правонарушениям были переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
СУХУМ, 27 дек – Sputnik.
Сотрудники Таможенного комитета Абхазии изъяли 2 790 петард, салютов и другой пиротехники в одном из магазинов на Центральном рынке Гагры. Об этом сообщает
пресс-служба ГТК.
Пиротехника была ввезена на территорию Абхазии с нарушением таможенных правил.
Также в одном из гудаутских магазинов было обнаружено и изъято 1600 сигарет без акцизных марок.
Материалы по административным правонарушениям были переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.