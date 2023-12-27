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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231227/konfiskat-na-polmilliarda-rubley-peredala-rossiyskaya-tamozhnya-na-nuzhdy-svo-1049640442.html
Конфискат на полмиллиарда рублей передала российская таможня на нужды СВО
Конфискат на полмиллиарда рублей передала российская таможня на нужды СВО
Российская военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года в целях защиты населения Донбасса. 27.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-27T12:20+0300
2023-12-27T12:35+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Российские таможенные органы с начала года 2023 года передали на нужны специальной военной операции конфискованные товары на сумму 520 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ФТС.Всего было передано имущество более чем по двум тысячам товарных позиций, в том числе автомобильная техника, стройматериалы, дезинфицирующие средства. Уточняется, что в период с января по ноябрь этого года было исполнено почти 12 тысяч постановлений об обращении товаров в федеральную собственность, в уполномоченные органы было передано имущество, общая стоимость которого составила 3,8 миллиарда рублей.
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Конфискат на полмиллиарда рублей передала российская таможня на нужды СВО

12:20 27.12.2023 (обновлено: 12:35 27.12.2023)
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка военнослужащих ВДВ в зоне СВО
Боевая подготовка военнослужащих ВДВ в зоне СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 27.12.2023
© Sputnik / Алексей Майшев
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Российская военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года в целях защиты населения Донбасса.
СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Российские таможенные органы с начала года 2023 года передали на нужны специальной военной операции конфискованные товары на сумму 520 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ФТС.
Всего было передано имущество более чем по двум тысячам товарных позиций, в том числе автомобильная техника, стройматериалы, дезинфицирующие средства.
Уточняется, что в период с января по ноябрь этого года было исполнено почти 12 тысяч постановлений об обращении товаров в федеральную собственность, в уполномоченные органы было передано имущество, общая стоимость которого составила 3,8 миллиарда рублей.
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