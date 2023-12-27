https://sputnik-abkhazia.ru/20231227/konfiskat-na-polmilliarda-rubley-peredala-rossiyskaya-tamozhnya-na-nuzhdy-svo-1049640442.html

Конфискат на полмиллиарда рублей передала российская таможня на нужды СВО

Конфискат на полмиллиарда рублей передала российская таможня на нужды СВО

Российская военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года в целях защиты населения Донбасса. 27.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-27T12:20+0300

2023-12-27T12:20+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Российские таможенные органы с начала года 2023 года передали на нужны специальной военной операции конфискованные товары на сумму 520 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ФТС.Всего было передано имущество более чем по двум тысячам товарных позиций, в том числе автомобильная техника, стройматериалы, дезинфицирующие средства. Уточняется, что в период с января по ноябрь этого года было исполнено почти 12 тысяч постановлений об обращении товаров в федеральную собственность, в уполномоченные органы было передано имущество, общая стоимость которого составила 3,8 миллиарда рублей.

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