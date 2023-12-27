https://sputnik-abkhazia.ru/20231227/obschestvennyy-transport-v-sukhume-31-dekabrya-budet-rabotat-besplatno-1049644647.html

Общественный транспорт в Сухуме 31 декабря будет работать бесплатно

Общественный транспорт в Сухуме 31 декабря будет работать бесплатно

31 декабря общественный транспорт в Сухуме будет работать до 22:30, а с 1 по 3 января количество автобусов и троллейбусов в столице будет ограничено. 27.12.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Общественный транспорт в Сухуме в воскресенье, 31 декабря, будет работать бесплатно. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал директор Сухумского автотранспортного предприятия Леонид Шулумба."В предыдущие годы мы работали и после часа ночи, но практика показала, что общественный транспорт в это время не востребован – люди после полуночи в основном выезжают в город на личном транспорте. После 22:30 мы будем следить за ситуацией в городе. Если будет необходимость, то транспорт продолжит работу", – сказал он.С 1 по 3 января количество автобусов и троллейбусов в столице будет ограничено. По словам Шулумба, как показывает практика, в эти дни в городе остается мало людей, в основном все уезжают в деревни. После 4 января АТП продолжит работу в обычном режиме.

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