Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231227/obschestvennyy-transport-v-sukhume-31-dekabrya-budet-rabotat-besplatno-1049644647.html
Общественный транспорт в Сухуме 31 декабря будет работать бесплатно
Общественный транспорт в Сухуме 31 декабря будет работать бесплатно
31 декабря общественный транспорт в Сухуме будет работать до 22:30, а с 1 по 3 января количество автобусов и троллейбусов в столице будет ограничено. 27.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-27T16:26+0300
2023-12-27T17:16+0300
в абхазии
абхазия
новости
сухум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/1f/1043430970_0:115:1512:966_1920x0_80_0_0_4e6f9a75960d086fc6d16866787a3f90.jpg
СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Общественный транспорт в Сухуме в воскресенье, 31 декабря, будет работать бесплатно. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал директор Сухумского автотранспортного предприятия Леонид Шулумба."В предыдущие годы мы работали и после часа ночи, но практика показала, что общественный транспорт в это время не востребован – люди после полуночи в основном выезжают в город на личном транспорте. После 22:30 мы будем следить за ситуацией в городе. Если будет необходимость, то транспорт продолжит работу", – сказал он.С 1 по 3 января количество автобусов и троллейбусов в столице будет ограничено. По словам Шулумба, как показывает практика, в эти дни в городе остается мало людей, в основном все уезжают в деревни. После 4 января АТП продолжит работу в обычном режиме.
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/1f/1043430970_36:0:1476:1080_1920x0_80_0_0_1dcfb8fb1e55bf88db4238dbf64ce199.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, сухум
абхазия, новости, сухум

Общественный транспорт в Сухуме 31 декабря будет работать бесплатно

16:26 27.12.2023 (обновлено: 17:16 27.12.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Новогоднее настроение в столице Абхазии
Новогоднее настроение в столице Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 27.12.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
31 декабря общественный транспорт в Сухуме будет работать до 22:30, а с 1 по 3 января количество автобусов и троллейбусов в столице будет ограничено.
СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Общественный транспорт в Сухуме в воскресенье, 31 декабря, будет работать бесплатно. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал директор Сухумского автотранспортного предприятия Леонид Шулумба.

По его словам, в праздничный день автобусы и троллейбусы будут курсировать до 22:30.

"В предыдущие годы мы работали и после часа ночи, но практика показала, что общественный транспорт в это время не востребован – люди после полуночи в основном выезжают в город на личном транспорте. После 22:30 мы будем следить за ситуацией в городе. Если будет необходимость, то транспорт продолжит работу", – сказал он.
С 1 по 3 января количество автобусов и троллейбусов в столице будет ограничено. По словам Шулумба, как показывает практика, в эти дни в городе остается мало людей, в основном все уезжают в деревни. После 4 января АТП продолжит работу в обычном режиме.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0