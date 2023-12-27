https://sputnik-abkhazia.ru/20231227/piliya-o-zakone-ob-investitsionnom-tovarischestve-uvelichit-nalogooblozhenie-i-rabochie-mesta-1049642190.html

Пилия о законе "Об инвестиционном товариществе": увеличит налогообложение и рабочие места

Пилия о законе "Об инвестиционном товариществе": увеличит налогообложение и рабочие места

Закон "Об инвестиционном товариществе" во втором и окончательном чтении был принят Парламентом Абхазии на заседании 25 декабря. Что предусматривает закон и на... 27.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-27T15:10+0300

2023-12-27T15:10+0300

2023-12-27T15:37+0300

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Пилия о законе "Об инвестиционном товариществе": увеличит налогообложение и рабочие места Пилия о законе "Об инвестиционном товариществе": увеличит налогообложение и рабочие места

Закон "Об инвестиционном товариществе" вступает в силу со дня принятия и подписания, сообщил депутат. По его словам, данный закон принесет дополнительные вложения в экономику республики."Благодаря данному закону, увеличится налогооблагаемая база и будут созданы рабочие места. Принимая его, исходили из этих позиций. Насколько закон будет эффективно работать, покажет время", – сказал Пилия.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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