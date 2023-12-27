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Пилия о законе "Об инвестиционном товариществе": увеличит налогообложение и рабочие места
Пилия о законе "Об инвестиционном товариществе": увеличит налогообложение и рабочие места
Закон "Об инвестиционном товариществе" во втором и окончательном чтении был принят Парламентом Абхазии на заседании 25 декабря. Что предусматривает закон и на... 27.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-27T15:10+0300
2023-12-27T15:10+0300
2023-12-27T15:37+0300
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Пилия о законе "Об инвестиционном товариществе": увеличит налогообложение и рабочие места
Пилия о законе "Об инвестиционном товариществе": увеличит налогообложение и рабочие места
Закон "Об инвестиционном товариществе" вступает в силу со дня принятия и подписания, сообщил депутат. По его словам, данный закон принесет дополнительные вложения в экономику республики."Благодаря данному закону, увеличится налогооблагаемая база и будут созданы рабочие места. Принимая его, исходили из этих позиций. Насколько закон будет эффективно работать, покажет время", – сказал Пилия.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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Пилия о законе "Об инвестиционном товариществе": увеличит налогообложение и рабочие места
15:10 27.12.2023 (обновлено: 15:37 27.12.2023)
Закон "Об инвестиционном товариществе" во втором и окончательном чтении был принят Парламентом Абхазии на заседании 25 декабря. Что предусматривает закон и на какой эффект рассчитывали депутаты, в эфире радио Sputnik разъяснил депутат Бадрик Пилия.
Закон "Об инвестиционном товариществе" вступает в силу со дня принятия и подписания, сообщил депутат. По его словам, данный закон принесет дополнительные вложения в экономику республики.
"Благодаря данному закону, увеличится налогооблагаемая база и будут созданы рабочие места. Принимая его, исходили из этих позиций. Насколько закон будет эффективно работать, покажет время", – сказал Пилия.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.