https://sputnik-abkhazia.ru/20231227/podacha-elektrichestva-v-postradavshie-ot-nepogody-rayony-vosstanovlena-1049640798.html

Подача электричества в пострадавшие от непогоды районы восстановлена

Подача электричества в пострадавшие от непогоды районы восстановлена

Сильный ветер обрушился на Абхазию в ночь с 23 на 24 декабря, причинил ущерб жителям Сухума, Гагрского, Гудаутского и Очамчырского районов. 27.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-27T13:14+0300

2023-12-27T13:14+0300

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СУХУМ, 27 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по восстановлению подачи электроэнергии в пострадавших от стихии районах завершены, рассказал Sputnik пресс-секретарь "Черноморэнерго" Алхас Гагулия. По словам Гагулия, сейчас энергетики работают в штатном режиме и занимаются устранением поломок по заявкам от населения. В пример он привел случаи, когда у кого-то в доме перегорели вводные линии или же вышли из строя предохранители в трансформаторе. Он также уточнил, что в четверг, 28 декабря, в связи с проведением ремонтных работ на подстанции "ИЭПИТ", будет прекращена подача электроэнергии в центральной части Сухума с 12:00 до 14:00.

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