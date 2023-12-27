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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 28 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 28 декабря
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления. 27.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-27T17:00+0300
2023-12-27T17:00+0300
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СУХУМ, 27 дек – Sputnik. В четверг, 28 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром временами ожидается дождь разной интенсивности, днем без осадков, в горах снег.Атмосферное давление высокое, нестабильное.Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +8°С до +13°С.Температура морской воды 12°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 28 декабря
17:00 27.12.2023 (обновлено: 17:14 27.12.2023)
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле повышенного давления.
СУХУМ, 27 дек – Sputnik. В четверг, 28 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и утром временами ожидается дождь разной интенсивности, днем без осадков, в горах снег.
Атмосферное давление высокое, нестабильное.
Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +8°С до +13°С.
Температура морской воды 12°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.