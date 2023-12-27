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https://sputnik-abkhazia.ru/20231227/snegurochka-po-ostrovskomu-novogodniy-spektakl-v-abkhazskom-teatre-1049612428.html
"Снегурочка" по Островскому: новогодний спектакль в Абхазском театре
"Снегурочка" по Островскому: новогодний спектакль в Абхазском театре
Премьера спектакля "Снегурочка" режиссера Мадины Аргун состоялась в Абхазском драматическом театре к новогодним праздникам. 27.12.2023, Sputnik Абхазия
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Спектакль "Снегурочка" по одноименной пьесе Александра Островского начали показывать в театре 25 декабря, показы продлятся до 30 декабря.Постановка – отличный, познавательный подарок для детей, которые в это время ждут новогоднего чуда. История, основанная на русской народной сказке, покоряет юных зрителей не только сюжетом, но и игрой актеров, декорациями и тщательно продуманными костюмами.Sputnik побывал на спектакле и делится яркими кадрами.
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фото , фото, мультимедиа
фото , фото, мультимедиа

"Снегурочка" по Островскому: новогодний спектакль в Абхазском театре

15:16 27.12.2023 (обновлено: 15:17 27.12.2023)
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Премьера спектакля "Снегурочка" режиссера Мадины Аргун состоялась в Абхазском драматическом театре к новогодним праздникам.
Спектакль "Снегурочка" по одноименной пьесе Александра Островского начали показывать в театре 25 декабря, показы продлятся до 30 декабря.
Постановка – отличный, познавательный подарок для детей, которые в это время ждут новогоднего чуда. История, основанная на русской народной сказке, покоряет юных зрителей не только сюжетом, но и игрой актеров, декорациями и тщательно продуманными костюмами.
Sputnik побывал на спектакле и делится яркими кадрами.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера спектакля "Снегурочка" состоялась в Абхазском государственном театре.

Премьера спектакля &quot;Снегурочка&quot; состоялась в Абхазском государственном театре. - Sputnik Абхазия
1/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера спектакля "Снегурочка" состоялась в Абхазском государственном театре.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Это отличный спектакль для всей семьи, красочный, добрый, веселый.

Это отличный спектакль для всей семьи, красочный, добрый, веселый. - Sputnik Абхазия
2/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Это отличный спектакль для всей семьи, красочный, добрый, веселый.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Спектакль поставлен по одноименной пьесе Александра Островского.

Спектакль поставлен по одноименной пьесе Александра Островского. - Sputnik Абхазия
3/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Спектакль поставлен по одноименной пьесе Александра Островского.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В основе сюжета пьесы русская народная сказка.

В основе сюжета пьесы русская народная сказка. - Sputnik Абхазия
4/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

В основе сюжета пьесы русская народная сказка.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Главные персонажи постановки и самой пьесы – Дед Мороз, Снегурочка, Весна, Ярило, Мороз и Леший.

Главные персонажи постановки и самой пьесы – Дед Мороз, Снегурочка, Весна, Ярило, Мороз и Леший. - Sputnik Абхазия
5/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Главные персонажи постановки и самой пьесы – Дед Мороз, Снегурочка, Весна, Ярило, Мороз и Леший.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Праздничную атмосферу создают разнообразные декорации, яркие костюмы актеров и их игра.

Праздничную атмосферу создают разнообразные декорации, яркие костюмы актеров и их игра. - Sputnik Абхазия
6/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Праздничную атмосферу создают разнообразные декорации, яркие костюмы актеров и их игра.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Действие происходит в стране берендеев в мифические времена.

Действие происходит в стране берендеев в мифические времена. - Sputnik Абхазия
7/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Действие происходит в стране берендеев в мифические времена.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Детей обязательно развеселят, подарят праздник, познакомят с зимней сказкой.

Детей обязательно развеселят, подарят праздник, познакомят с зимней сказкой. - Sputnik Абхазия
8/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Детей обязательно развеселят, подарят праздник, познакомят с зимней сказкой.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Одни костюмы стоят отдельного внимания, костюмеры постарались на славу.

Одни костюмы стоят отдельного внимания, костюмеры постарались на славу. - Sputnik Абхазия
9/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Одни костюмы стоят отдельного внимания, костюмеры постарались на славу.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Маститые актеры Абхаздрама в отличной форме и во всей красе.

Маститые актеры Абхаздрама в отличной форме и во всей красе. - Sputnik Абхазия
10/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Маститые актеры Абхаздрама в отличной форме и во всей красе.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Юные зрители завороженно наблюдают за действием на сцене.

Юные зрители завороженно наблюдают за действием на сцене. - Sputnik Абхазия
11/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Юные зрители завороженно наблюдают за действием на сцене.

© Sputnik / Томас Тхайцук

События разворачиваются стремительно, не давая им скучать.

События разворачиваются стремительно, не давая им скучать. - Sputnik Абхазия
12/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

События разворачиваются стремительно, не давая им скучать.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В конце, как оно должно быть, побеждает добро, и наступает праздник с песнями и танцами.

В конце, как оно должно быть, побеждает добро, и наступает праздник с песнями и танцами. - Sputnik Абхазия
13/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

В конце, как оно должно быть, побеждает добро, и наступает праздник с песнями и танцами.

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