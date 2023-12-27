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"Снегурочка" по Островскому: новогодний спектакль в Абхазском театре
"Снегурочка" по Островскому: новогодний спектакль в Абхазском театре
Премьера спектакля "Снегурочка" режиссера Мадины Аргун состоялась в Абхазском драматическом театре к новогодним праздникам. 27.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-27T15:16+0300
2023-12-27T15:16+0300
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в абхазии
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Спектакль "Снегурочка" по одноименной пьесе Александра Островского начали показывать в театре 25 декабря, показы продлятся до 30 декабря.Постановка – отличный, познавательный подарок для детей, которые в это время ждут новогоднего чуда. История, основанная на русской народной сказке, покоряет юных зрителей не только сюжетом, но и игрой актеров, декорациями и тщательно продуманными костюмами.Sputnik побывал на спектакле и делится яркими кадрами.
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фото , фото, мультимедиа
"Снегурочка" по Островскому: новогодний спектакль в Абхазском театре 15:16 27.12.2023 (обновлено: 15:17 27.12.2023)
Премьера спектакля "Снегурочка" режиссера Мадины Аргун состоялась в Абхазском драматическом театре к новогодним праздникам.
Спектакль "Снегурочка" по одноименной пьесе Александра Островского начали показывать в театре 25 декабря, показы продлятся до 30 декабря.
Постановка – отличный, познавательный подарок для детей, которые в это время ждут новогоднего чуда. История, основанная на русской народной сказке, покоряет юных зрителей не только сюжетом, но и игрой актеров, декорациями и тщательно продуманными костюмами.
Sputnik побывал на спектакле и делится яркими кадрами.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Премьера спектакля "Снегурочка" состоялась в Абхазском государственном театре.
Премьера спектакля "Снегурочка" состоялась в Абхазском государственном театре.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Это отличный спектакль для всей семьи, красочный, добрый, веселый.
Это отличный спектакль для всей семьи, красочный, добрый, веселый.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спектакль поставлен по одноименной пьесе Александра Островского.
Спектакль поставлен по одноименной пьесе Александра Островского.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В основе сюжета пьесы русская народная сказка.
В основе сюжета пьесы русская народная сказка.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Главные персонажи постановки и самой пьесы – Дед Мороз, Снегурочка, Весна, Ярило, Мороз и Леший.
Главные персонажи постановки и самой пьесы – Дед Мороз, Снегурочка, Весна, Ярило, Мороз и Леший.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Праздничную атмосферу создают разнообразные декорации, яркие костюмы актеров и их игра.
Праздничную атмосферу создают разнообразные декорации, яркие костюмы актеров и их игра.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Действие происходит в стране берендеев в мифические времена.
Действие происходит в стране берендеев в мифические времена.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Детей обязательно развеселят, подарят праздник, познакомят с зимней сказкой.
Детей обязательно развеселят, подарят праздник, познакомят с зимней сказкой.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Одни костюмы стоят отдельного внимания, костюмеры постарались на славу.
Одни костюмы стоят отдельного внимания, костюмеры постарались на славу.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Маститые актеры Абхаздрама в отличной форме и во всей красе.
Маститые актеры Абхаздрама в отличной форме и во всей красе.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Юные зрители завороженно наблюдают за действием на сцене.
Юные зрители завороженно наблюдают за действием на сцене.
© Sputnik / Томас Тхайцук
События разворачиваются стремительно, не давая им скучать.
События разворачиваются стремительно, не давая им скучать.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В конце, как оно должно быть, побеждает добро, и наступает праздник с песнями и танцами.
В конце, как оно должно быть, побеждает добро, и наступает праздник с песнями и танцами.