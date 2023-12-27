https://sputnik-abkhazia.ru/20231227/snegurochka-po-ostrovskomu-novogodniy-spektakl-v-abkhazskom-teatre-1049612428.html

"Снегурочка" по Островскому: новогодний спектакль в Абхазском театре

"Снегурочка" по Островскому: новогодний спектакль в Абхазском театре

Премьера спектакля "Снегурочка" режиссера Мадины Аргун состоялась в Абхазском драматическом театре к новогодним праздникам. 27.12.2023, Sputnik Абхазия

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Спектакль "Снегурочка" по одноименной пьесе Александра Островского начали показывать в театре 25 декабря, показы продлятся до 30 декабря.Постановка – отличный, познавательный подарок для детей, которые в это время ждут новогоднего чуда. История, основанная на русской народной сказке, покоряет юных зрителей не только сюжетом, но и игрой актеров, декорациями и тщательно продуманными костюмами.Sputnik побывал на спектакле и делится яркими кадрами.

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