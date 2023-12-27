https://sputnik-abkhazia.ru/20231227/turbaza-romashkin-i-dzhindzholiya-o-turisticheskikh-trendakh-2023-goda--1049627285.html
Турбаза: Ромашкин и Джинджолия о туристических трендах 2023 года
Турбаза: Ромашкин и Джинджолия о туристических трендах 2023 года
Об итогах туристического сезона в Абхазии, о трендах 2023 года в программе "Турбаза" рассказали преподаватель АГУ, эксперт в сфере туризма Белла Джинджолия и... 27.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-27T10:13+0300
2023-12-27T10:13+0300
2023-12-27T10:38+0300
радио
подкасты
абхазия
турбаза
отдых в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/1a/1049628098_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_7a68d3bc242bb9f14e7e8898a54c3259.jpg
Турбаза: Ромашкин и Джинджолия о туристических трендах 2023 года
Турбаза: Ромашкин и Джинджолия о туристических трендах 2023 года
Как заметила Белла Джинджолия, в начале 2023 года было ощущение, что турсезон никак не начнется, а в середине сезона в одночасье гостей стало очень много."В этом году мы стали понимать, что людей стало гораздо больше, особенно в разгар сезона. Как ни странно, Абхазии не хватило новых экскурсионных направлений. Большая часть из тех, кто посещают Абхазию, бывали здесь не раз", – сказала эксперт. По мнению Ромашкина, основная часть туристов едет в Абхазию с целью отдыха на пляже.Подробности слушайте в подкасте
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/1a/1049628098_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_c1a9b2f1fd447468450af2ee1cfde2e5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазия, турбаза, отдых в абхазии, аудио
подкасты, абхазия, турбаза, отдых в абхазии, аудио
Турбаза: Ромашкин и Джинджолия о туристических трендах 2023 года
10:13 27.12.2023 (обновлено: 10:38 27.12.2023)
Об итогах туристического сезона в Абхазии, о трендах 2023 года в программе "Турбаза" рассказали преподаватель АГУ, эксперт в сфере туризма Белла Джинджолия и вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
Как заметила Белла Джинджолия, в начале 2023 года было ощущение, что турсезон никак не начнется, а в середине сезона в одночасье гостей стало очень много.
"В этом году мы стали понимать, что людей стало гораздо больше, особенно в разгар сезона. Как ни странно, Абхазии не хватило новых экскурсионных направлений. Большая часть из тех, кто посещают Абхазию, бывали здесь не раз", – сказала эксперт.
По мнению Ромашкина, основная часть туристов едет в Абхазию с целью отдыха на пляже.
Подробности слушайте в подкасте