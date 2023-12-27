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Турбаза: Ромашкин и Джинджолия о туристических трендах 2023 года

Турбаза: Ромашкин и Джинджолия о туристических трендах 2023 года

Об итогах туристического сезона в Абхазии, о трендах 2023 года в программе "Турбаза" рассказали преподаватель АГУ, эксперт в сфере туризма Белла Джинджолия и... 27.12.2023, Sputnik Абхазия

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Турбаза: Ромашкин и Джинджолия о туристических трендах 2023 года Турбаза: Ромашкин и Джинджолия о туристических трендах 2023 года

Как заметила Белла Джинджолия, в начале 2023 года было ощущение, что турсезон никак не начнется, а в середине сезона в одночасье гостей стало очень много."В этом году мы стали понимать, что людей стало гораздо больше, особенно в разгар сезона. Как ни странно, Абхазии не хватило новых экскурсионных направлений. Большая часть из тех, кто посещают Абхазию, бывали здесь не раз", – сказала эксперт. По мнению Ромашкина, основная часть туристов едет в Абхазию с целью отдыха на пляже.Подробности слушайте в подкасте

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