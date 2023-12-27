https://sputnik-abkhazia.ru/20231227/uperlis-v-potolok-ssha-prigotovili-nepriyatnyy-syurpriz-dlya-soyuznikov-1049641826.html

Уперлись в потолок: США приготовили неприятный сюрприз для союзников

Уперлись в потолок: США приготовили неприятный сюрприз для союзников

Вашингтон принуждает партнеров соблюдать ценовой потолок на российскую нефть: теперь они должны спрашивать разрешения на любую операцию с топливом, а также... 27.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-27T14:01+0300

2023-12-27T14:01+0300

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Кроме того, Белый дом расширил санкции против третьих стран. В результате такой политики Запад сам рискует оказаться в изоляции. В том, что готовит будущее, для РИА Новости разбиралась Надежда Сарапина.Мировой полицейскийВ конце декабря Минфин США сообщил: "Мы вносим изменения в санкции, которые потребуют от участников цепочки поставок с доступом к детализированным дополнительным затратам (например, страхование и фрахт) делиться ими по запросу с последующими участниками цепочки поставок". Новые правила вступают в силу 19 февраля.Так в Вашингтоне рассчитывают увеличить издержки Москвы. "Никто не ждет, что Россия согласится продавать нефть по 60 долларов за баррель. Эти меры призваны максимально сократить доход страны, не создавая при этом дефицита на рынке. Прошлогодние санкции обернулись взлетом котировок до 120 долларов за баррель и разгоном инфляции в США и Европе, с чем там борются и по сей день", — объясняет ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.В прошлый раз не вышлоЦеновой потолок на нефть ввели 5 декабря 2022 года, на нефтепродукты — 5 февраля 2023-го. Тем не менее Urals, например, в сентябре продавали в среднем по 83,08 доллара за баррель. Даже с учетом всех рыночных колебаний с января по ноябрь этот показатель все равно выше — 62,89.Тем не менее в Вашингтоне не признают провала. "Мы считаем ценовой потолок эффективным инструментом", — уверяет координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби. По расчетам Минфина, нефтяные доходы России за 11 месяцев сократились почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Однако эксперты не согласны с такой оценкой. "В 2023-м получится 200 миллиардов долларов — это всего на 18 миллиардов меньше, чем в 2022 году", — уточняет директор по аналитике КРОС Андрей Лебедев.США закручивают гайки именно потому, что ничего не вышло, — эффективный инструмент модернизировать не нужно. В данном случае решение во многом репутационое, добавляет Юшков. Предвыборная гонка, обвинения демократов в слабости, а также риск подорвать авторитет санкционного режима как такового требуют хотя бы формального ответа на российские успехи."Весь ХХ век Вашингтон активно применяет санкции в качестве рычага управления другими странами. Против нас это оказалось полностью несостоятельным. Если американцы сейчас ничего не предпримут, все поймут, что их можно игнорировать и за это ничего не будет", — поясняет эксперт.Конечно, Вашингтон имеет право диктовать условия только национальным компаниям, но на практике законодательство США пока экстерриториально: нельзя американцам — нельзя никому. Это видно по европейским государствам, отказавшимся от российской нефти.Нашли чем напугатьАналитики не ждут особых последствий от очередного ужесточения санкций. "Это скорее демонстрация политической твердости, чем реальная угроза российскому экспорту", — полагает Лебедев. Проблем с перевозкой нет. В мировом флоте выделился отдельный, так называемый теневой сегмент, специализирующийся на этом бизнесе. Взаиморасчеты — в национальных валютах, транспортные компании не имеют активов в Европе и США, необходимые услуги предоставляют игроки рынка из дружественных стран. Санкции тут бесполезны.Запад сам себя лишил монополии. "Если раньше до 90 процентов перевозок страховали британские корпорации, то сейчас множество российских, азиатских, турецких, индийский, китайских и прочих страховщиков и трейдеров", — приводит пример Юшков.ОАЭ, Китай и прочие страны не пострадают, несмотря на внесение их компаний в черные списки. Часто после блокировки владельца танкеры меняют собственника, порт приписки и продолжают возить нефть, а порой и этого не требуется. Специализация на торговле в теневом сегменте не позволяет ущемить компании так, чтобы они переключились на бизнес, который легален с точки зрения США.Более того, с развалом западных монополий токсичными становятся уже их суда. Так, хуситы спокойно пропускают через Суэцкий пролив корабли под российским флагом, тогда как "демократическим" странам приходится пускать флот в обход Африки, нести дополнительные расходы и терять конкурентоспособность.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20231218/podschitali-i-uzhasnulis-rossiya-nagrela-evropu-na-milliardy-1049488167.html

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