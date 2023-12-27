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Вышинский: украинская власть теряет самый главный ресурс - людей

Вышинский: украинская власть теряет самый главный ресурс - людей

Подготовку к принятию на Украине нового закона о мобилизации прокомментировал в эфире радио Sputnik член совета по правам человека Кирилл Вышинский. 27.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-27T18:00+0300

2023-12-27T18:00+0300

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Вышинский: украинская власть теряет самый главный ресурс - людей Вышинский: украинская власть теряет самый главный ресурс - людей

Украинские власти ужесточили контроль за военнообязанными, не дожидаясь принятия нового закона о мобилизации, отметил главный редактор радио Sputnik, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Кирилл Вышинский.В понедельник правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить отсрочку от мобилизации для инвалидов третьей группы, также документ обязывает военнообязанных являться в военкомат без повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет."Уже в начале января этот законопроект может быть одобрен, а где-то с февраля он вступит в силу. Звучала цифра от 450 до 500 тысяч человек, которых должны мобилизовать в ближайшее время – цифра по украинским меркам просто гигантская. Несколько волн мобилизации позволили увеличить численность украинской армии, по разным оценкам, вдвое: где-то с 500–600 тысяч до миллиона с чем-то... И сейчас было объявлено, что нужно призвать еще столько же", – сказал Кирилл Вышинский в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.Ужесточение мобилизационных мероприятий уже началось, добавил он."Появились первые ласточки, свидетельствующие о том, что украинская власть к мобилизации подходит очень серьезно. Закон еще не принят, а в Киеве уже появились блокпосты, на которых вооруженные люди проверяют автомобили. Такое было где-то в начале 2022-го года, но с осени блокпосты в Киеве были сняты, и сейчас они опять появились... И, как утверждают киевляне, автомобили не просто проверяют, но еще и вручают повестки тем, кто попадает в существующую вилку 27–60 лет. То есть даже не дожидаясь принятия нового закона, меры по мобилизации ужесточают. Все это говорит, на мой взгляд, об одном: украинская власть теряет самый главный ресурс: людей", – отметил член совета по правам человека.

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