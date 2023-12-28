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Абхазия экспортировала 20 тысяч тонн мандаринов в Россию
Абхазия экспортировала 20 тысяч тонн мандаринов в Россию
Всего на сегодняшний день, помимо мандаринов, в Россию экспортировано 21,5 тысячи тонн сельхозпродукции из Абхазии. 28.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-28T15:00+0300
2023-12-28T15:00+0300
2023-12-28T15:24+0300
в абхазии
мандарины
цитрусовые
абхазия
экспорт
россия
экономика
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СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Абхазия экспортировала 20 тысяч тонн мандаринов в Россию, сообщили в пресс-службе города Сочи по Краснодарскому краю.Помимо мандаринов, в Россию вывозят апельсины - 112 тонн с начала сезона, лимоны - 531 тонн. Отмечается, что таможенное оформление и контроль скоропортящегося груза проводится в приоритетном порядке, в максимально короткие сроки.По прогнозам, в этот сезон будет экспортировано около 30 тысяч тонн мандаринов.Таможенники фиксируют нарушения таможенного законодательства, связанные с несоблюдением запретов и ограничений. По этим фактам возбуждено порядка 100 дел об административных правонарушениях.
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мандарины, цитрусовые, абхазия, экспорт, россия, экономика
мандарины, цитрусовые, абхазия, экспорт, россия, экономика
Абхазия экспортировала 20 тысяч тонн мандаринов в Россию
15:00 28.12.2023 (обновлено: 15:24 28.12.2023)
Всего на сегодняшний день, помимо мандаринов, в Россию экспортировано 21,5 тысячи тонн сельхозпродукции из Абхазии.
СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Абхазия экспортировала 20 тысяч тонн мандаринов в Россию, сообщили в пресс-службе города Сочи по Краснодарскому краю.
Ежесуточно из республики вывозится до 700 тонн цитрусовых. Таможенный контроль проходят в среднем до 500 грузовых машин с сельхозпродукцией.
Помимо мандаринов, в Россию вывозят апельсины - 112 тонн с начала сезона, лимоны - 531 тонн.
Отмечается, что таможенное оформление и контроль скоропортящегося груза проводится в приоритетном порядке, в максимально короткие сроки.
По прогнозам, в этот сезон будет экспортировано около 30 тысяч тонн мандаринов.
Таможенники фиксируют нарушения таможенного законодательства, связанные с несоблюдением запретов и ограничений. По этим фактам возбуждено порядка 100 дел об административных правонарушениях.