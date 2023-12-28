https://sputnik-abkhazia.ru/20231228/abkhaziya-eksportirovala-20-tysyach-tonn-mandarinov-v-rossiyu-1049671658.html

Абхазия экспортировала 20 тысяч тонн мандаринов в Россию

Абхазия экспортировала 20 тысяч тонн мандаринов в Россию

Всего на сегодняшний день, помимо мандаринов, в Россию экспортировано 21,5 тысячи тонн сельхозпродукции из Абхазии. 28.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-28T15:00+0300

2023-12-28T15:00+0300

2023-12-28T15:24+0300

в абхазии

мандарины

цитрусовые

абхазия

экспорт

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/15/1049153717_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7577f912cdabffe0091fcf8f069fc939.jpg

СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Абхазия экспортировала 20 тысяч тонн мандаринов в Россию, сообщили в пресс-службе города Сочи по Краснодарскому краю.Помимо мандаринов, в Россию вывозят апельсины - 112 тонн с начала сезона, лимоны - 531 тонн. Отмечается, что таможенное оформление и контроль скоропортящегося груза проводится в приоритетном порядке, в максимально короткие сроки.По прогнозам, в этот сезон будет экспортировано около 30 тысяч тонн мандаринов.Таможенники фиксируют нарушения таможенного законодательства, связанные с несоблюдением запретов и ограничений. По этим фактам возбуждено порядка 100 дел об административных правонарушениях.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

мандарины, цитрусовые, абхазия, экспорт, россия, экономика