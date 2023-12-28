https://sputnik-abkhazia.ru/20231228/alkhas-kvitsinia-vstretilsya-s-mikhailom-galuzinym-1049678732.html

Алхас Квициниа встретился с Михаилом Галузиным

Алхас Квициниа встретился с Михаилом Галузиным

Проведена "сверка часов" по некоторым актуальным вопросам двусторонней повестки дня. 28.12.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Посол Абхазии в России Алхас Квициниа и замминистра иностранных дел России Михаил Галузин подвели итоги абхазо-российского сотрудничества в 2023 году. Алхас Квициниа был назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Абхазии в России 30 ноября 2022 года.

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