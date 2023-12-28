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https://sputnik-abkhazia.ru/20231228/alkhas-kvitsinia-vstretilsya-s-mikhailom-galuzinym-1049678732.html
Алхас Квициниа встретился с Михаилом Галузиным
Алхас Квициниа встретился с Михаилом Галузиным
Проведена "сверка часов" по некоторым актуальным вопросам двусторонней повестки дня. 28.12.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Посол Абхазии в России Алхас Квициниа и замминистра иностранных дел России Михаил Галузин подвели итоги абхазо-российского сотрудничества в 2023 году. Алхас Квициниа был назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Абхазии в России 30 ноября 2022 года.
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алхас квициниа, россия, абхазия, политика
алхас квициниа, россия, абхазия, политика

Алхас Квициниа встретился с Михаилом Галузиным

16:55 28.12.2023 (обновлено: 17:53 28.12.2023)
© Sputnik / Максим БлиновВид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ со смотровой площадки делового центра Golden Gate
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ со смотровой площадки делового центра Golden Gate - Sputnik Абхазия, 1920, 28.12.2023
© Sputnik / Максим Блинов
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Проведена "сверка часов" по некоторым актуальным вопросам двусторонней повестки дня.
СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Посол Абхазии в России Алхас Квициниа и замминистра иностранных дел России Михаил Галузин подвели итоги абхазо-российского сотрудничества в 2023 году.
Квициниа и Галузин высоко оценили взаимодействие Абхазии и России во всех сферах в духе союзничества в соответствии с определенной главами двух государств линией.
Алхас Квициниа был назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Абхазии в России 30 ноября 2022 года.
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