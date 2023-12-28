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Алхас Квициниа встретился с Михаилом Галузиным
Алхас Квициниа встретился с Михаилом Галузиным
Проведена "сверка часов" по некоторым актуальным вопросам двусторонней повестки дня. 28.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-28T16:55+0300
2023-12-28T16:55+0300
2023-12-28T17:53+0300
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СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Посол Абхазии в России Алхас Квициниа и замминистра иностранных дел России Михаил Галузин подвели итоги абхазо-российского сотрудничества в 2023 году. Алхас Квициниа был назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Абхазии в России 30 ноября 2022 года.
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алхас квициниа, россия, абхазия, политика
алхас квициниа, россия, абхазия, политика
Алхас Квициниа встретился с Михаилом Галузиным
16:55 28.12.2023 (обновлено: 17:53 28.12.2023)
Проведена "сверка часов" по некоторым актуальным вопросам двусторонней повестки дня.
СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Посол Абхазии в России Алхас Квициниа и замминистра иностранных дел России Михаил Галузин подвели итоги абхазо-российского сотрудничества в 2023 году.
Квициниа и Галузин высоко оценили взаимодействие Абхазии и России во всех сферах в духе союзничества в соответствии с определенной главами двух государств линией.
Алхас Квициниа был назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Абхазии в России 30 ноября 2022 года.