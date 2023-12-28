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Дбар о конференции в честь Виктора Маландзия: лучшая дань памяти – сделать их ежегодными
Дбар о конференции в честь Виктора Маландзия: лучшая дань памяти – сделать их ежегодными
В эфире радио Sputnik проректор АГУ по научной работе Роман Дбар рассказал, как в университете сохраняют научное наследие ученого-орнитолога Виктора Маландзия. 28.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-28T17:01+0300
2023-12-28T17:01+0300
2023-12-28T17:52+0300
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Дбар о конференции в честь Виктора Маландзия: лучшая дань памяти - сделать их ежегодными
Дбар о конференции в честь Виктора Маландзия: лучшая дань памяти - сделать их ежегодными
На биолого-географическом факультете АГУ прошла научно-практическая конференция студентов и преподавателей, посвященная памяти ученого Виктора Маландзия. Виктор Маландзия ушел из жизни в октябре 2022 года после продолжительной болезни. 10 декабря 2023 года Виктору Маландзия исполнилось бы 65 лет. Как прошли первые Маландзиевские чтения и что еще планируется для увековечивания памяти видного ученого-орнитолога, в эфире радио Sputnik рассказал проректор АГУ по научной работе Роман Дбар.Он отметил, что несмотря на то, что конференция не была большой, у нее был международный формат. "Это первая конференция, посвященная памяти Виктора Маландзия. Его уход был очень большой потерей для университета, для его друзей, для семьи. Мы посчитали, что самая лучшая дань памяти ученому, педагогу, организатору – ежегодные Маландзиевские чтения, научные конференции", – сказал Дбар. Роман Дбар подчеркнул, что Виктор Маландзия фактически своей методичной работой в области орнитологии дал общую характеристику видам птиц, которые пролетают через Абхазию, которые зимуют, гнездятся здесь. "Ему принадлежит вся исследовательская полнота в области орнитологии. Поэтому одна из задач кафедры, на которой работал Маландзия, – собрать все его научное наследие и оформить в виде книги, которую сам Виктор Ильич не успел подготовить", – сообщил Дбар.Подробности слушайте в подкасте.
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Дбар о конференции в честь Виктора Маландзия: лучшая дань памяти – сделать их ежегодными
17:01 28.12.2023 (обновлено: 17:52 28.12.2023)
В эфире радио Sputnik проректор АГУ по научной работе Роман Дбар рассказал, как в университете сохраняют научное наследие ученого-орнитолога Виктора Маландзия.
На биолого-географическом факультете АГУ прошла научно-практическая конференция студентов и преподавателей, посвященная памяти ученого Виктора Маландзия.
Виктор Маландзия ушел из жизни в октябре 2022 года после продолжительной болезни. 10 декабря 2023 года Виктору Маландзия исполнилось бы 65 лет. Как прошли первые Маландзиевские чтения и что еще планируется для увековечивания памяти видного ученого-орнитолога, в эфире радио Sputnik рассказал проректор АГУ по научной работе Роман Дбар.
Он отметил, что несмотря на то, что конференция не была большой, у нее был международный формат.
"Это первая конференция, посвященная памяти Виктора Маландзия. Его уход был очень большой потерей для университета, для его друзей, для семьи. Мы посчитали, что самая лучшая дань памяти ученому, педагогу, организатору – ежегодные Маландзиевские чтения, научные конференции", – сказал Дбар.
Роман Дбар подчеркнул, что Виктор Маландзия фактически своей методичной работой в области орнитологии дал общую характеристику видам птиц, которые пролетают через Абхазию, которые зимуют, гнездятся здесь.
"Ему принадлежит вся исследовательская полнота в области орнитологии. Поэтому одна из задач кафедры, на которой работал Маландзия, – собрать все его научное наследие и оформить в виде книги, которую сам Виктор Ильич не успел подготовить", – сообщил Дбар.
Подробности слушайте в подкасте
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