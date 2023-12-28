https://sputnik-abkhazia.ru/20231228/energetiki-prodolzhat-poiski-avariynogo-uchastka-elektrosetey-v-sele-amzhykkhua-1049672004.html

Энергетики продолжат поиски аварийного участка электросетей в селе Амжыкхуа

Энергетики продолжат поиски аварийного участка электросетей в селе Амжыкхуа

Жители села Амжыкхуа Гудаутского района остаются без электричества с 24 декабря. Из-за сильного ветра были повреждены электросети. 28.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-28T12:45+0300

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2023-12-28T12:45+0300

в абхазии

гудаутский район

абхазия

электроэнергия

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СУХУМ, 27 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Энергетики ищут поврежденный участок электросетей в селе Амжыкхуа Гудаутского района, сообщил замдиректора районного филиала "Черноморэнерго" Денис Ажиба. Он уточнил, что проблемы с подачей электричества там возникли в ночь с 23 на 24 декабря, когда поднялся сильный ветер.Из-за масштабов последствий стихии в Гудаутском районе в первые два дня энергетики не смогли приступить к работе в селе Амжыкхуа. Сильный ветер повалил деревья, повредил распределительные сети, блокировал республиканскую трассу в нескольких районах Абхазии в ночь с 23 на 24 декабря. К утру 24 декабря спасатели расчистили все заторы, но на восстановление энергоснабжения понадобилось несколько дней.

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гудаутский район, абхазия, электроэнергия