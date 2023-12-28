https://sputnik-abkhazia.ru/20231228/lavrov-rossiya-v-2023-godu-stala-suschestvenno-krepche-narod-splotilsya-pered-litsom-zapada-1049668546.html

Лавров: Россия в 2023 году стала существенно крепче, народ сплотился перед лицом Запада

Лавров: Россия в 2023 году стала существенно крепче, народ сплотился перед лицом Запада

Глава МИД России Сергей Лавров дал большое интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24". 28.12.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Россия в уходящем 2023 году стала существенно крепче, а народ сплотился, противостоя Западу в развязанной им гибридной войне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Министр уверен, что Запад рассчитывал на разобщение жителей РФ, выступление против спецоперации, "а они добились сплочения страны, сплочения народа".Глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что весь народ России во главе с президентом страны обеспечивает движение к победе, в том числе в конфликте на Украине."Победа у нас была не только дипломатическая. Прежде всего, это победа, которая куется на передовой, в зоне СВО. Но без тыла, без всенародной поддержки там результаты были бы иные. Весь наш народ, все наше руководство во главе с президентом обеспечивают движение вперед, оно на лицо", – сказал Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о главной дипломатической победе РФ в 2023 году.

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сергей лавров, мид рф, россия, политика, в мире