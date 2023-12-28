https://sputnik-abkhazia.ru/20231228/lavrov-rossiya-v-2023-godu-stala-suschestvenno-krepche-narod-splotilsya-pered-litsom-zapada-1049668546.html
Лавров: Россия в 2023 году стала существенно крепче, народ сплотился перед лицом Запада
Лавров: Россия в 2023 году стала существенно крепче, народ сплотился перед лицом Запада
Глава МИД России Сергей Лавров дал большое интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24". 28.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-28T12:00+0300
2023-12-28T12:00+0300
2023-12-28T12:23+0300
сергей лавров
мид рф
россия
политика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/13/1048676869_0:0:2909:1637_1920x0_80_0_0_3711a543c77dd1eea399bab24f23f84f.jpg
СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Россия в уходящем 2023 году стала существенно крепче, а народ сплотился, противостоя Западу в развязанной им гибридной войне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Министр уверен, что Запад рассчитывал на разобщение жителей РФ, выступление против спецоперации, "а они добились сплочения страны, сплочения народа".Глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что весь народ России во главе с президентом страны обеспечивает движение к победе, в том числе в конфликте на Украине."Победа у нас была не только дипломатическая. Прежде всего, это победа, которая куется на передовой, в зоне СВО. Но без тыла, без всенародной поддержки там результаты были бы иные. Весь наш народ, все наше руководство во главе с президентом обеспечивают движение вперед, оно на лицо", – сказал Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о главной дипломатической победе РФ в 2023 году.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/13/1048676869_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_115c33a7c9507f97b3866b457fe29bca.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сергей лавров, мид рф, россия, политика, в мире
сергей лавров, мид рф, россия, политика, в мире
Лавров: Россия в 2023 году стала существенно крепче, народ сплотился перед лицом Запада
12:00 28.12.2023 (обновлено: 12:23 28.12.2023)
Глава МИД России Сергей Лавров дал большое интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Россия в уходящем 2023 году стала существенно крепче, а народ сплотился, противостоя Западу в развязанной им гибридной войне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В результате этой гибридной войны всего коллективного Запада против России, которая была развязана руками, телами и всеми остальными компонентами украинского общества против нас... Россия стала за этот год существенно крепче, и единство нашего народа возросло значительно", – заявил Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
Министр уверен, что Запад рассчитывал на разобщение жителей РФ, выступление против спецоперации, "а они добились сплочения страны, сплочения народа".
Глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что весь народ России во главе с президентом страны обеспечивает движение к победе, в том числе в конфликте на Украине.
"Победа у нас была не только дипломатическая. Прежде всего, это победа, которая куется на передовой, в зоне СВО. Но без тыла, без всенародной поддержки там результаты были бы иные. Весь наш народ, все наше руководство во главе с президентом обеспечивают движение вперед, оно на лицо", – сказал Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о главной дипломатической победе РФ в 2023 году.