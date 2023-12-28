https://sputnik-abkhazia.ru/20231228/rozhdaemost-v-abkhazii-v-2023-godu-1049665466.html

Рождаемость в Абхазии в 2023 году

Рождаемость в Абхазии в 2023 году

По данным на 20 декабря 2023 года ЗАГСами Абхазии было зарегистрировано 953 новорожденных. Из них 523 мальчика и 430 девочек. Если сравнивать с 2022 годом, то... 28.12.2023, Sputnik Абхазия

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В первой тройке по рождаемости оказались Сухум, Гудаута и Очамчыра.Самый большой показатель по рождаемости зафиксирован в столице. Здесь 235 новорожденных. В Абхазии в 2023 году лидируют мальчики – их 523. Девочек же родилось 430.На второй строчке Гудаутский район, где был зарегистрирован 181 малыш, из которых 96 мальчиков и 85 девочек.В Очамчырском районе 147 новорожденных. И здесь лидируют мальчики – их 80. Девочек всего 67.Самыми популярными именами оказались Леон и Санэль. А вот из необычных, как отметили в ЗАГСах, в этом году были Мухаммадисо и Ноэми.

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