https://sputnik-abkhazia.ru/20231228/salyut-ni-pri-chem-ekologi-obyasnili-pochemu-ryby-massovo-vybrosilis-na-bereg-v-gagre-1049667713.html

Салют ни при чем: экологи объяснили, почему рыбы массово выбросились на берег в Гагре

Салют ни при чем: экологи объяснили, почему рыбы массово выбросились на берег в Гагре

Стая рыб выбросилась из моря на берег в Гагре, многие пользователи соцсетей связали этот случай с праздничным салютом. 28.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-28T15:40+0300

2023-12-28T15:40+0300

2023-12-28T16:11+0300

гагрский район

в абхазии

черное море

рыбы

абхазия

гагра

дельфины

экология

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СУХУМ, 27 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Виновниками того, что стая рыб выбросилась на берег в Гагре, стали дельфины, рассказал Sputnik главный эколог Абхазии Роман Дбар. Мнение некоторых пользователей соцсетей о том, что рыба выбросилась на берег из-за салюта, Дбар назвал ошибочным. Фейерверки никак не могли на это повлиять. По его словам, этот вид кефали распространен в Черном море и вырастает до 20-25 сантиметров. Подобного рода явление, как произошедшее в Гагре, зависит от нескольких факторов – обилие рыбы, их скопление на мелководье, волны и организованная охота дельфинов, которые на сегодня единственные в Черном море крупные хищники. "Такое происходит достаточно часто, когда много рыбы. В данной ситуации просто произошло совпадение нескольких факторов. Судя по видео, на берег выбросило несколько десятков килограммов рыбы. Люди об этом узнали и быстро их собрали", – отметил он. Дбар подчеркнул, что численность кефали у берегов Абхазии в последние годы растет, и произошедшее существенно не повлияет на их популяцию.

гагрский район

черное море

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гагрский район, черное море, рыбы, абхазия, гагра, дельфины, экология