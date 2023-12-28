https://sputnik-abkhazia.ru/20231228/salyut-ni-pri-chem-ekologi-obyasnili-pochemu-ryby-massovo-vybrosilis-na-bereg-v-gagre-1049667713.html
Салют ни при чем: экологи объяснили, почему рыбы массово выбросились на берег в Гагре
Салют ни при чем: экологи объяснили, почему рыбы массово выбросились на берег в Гагре
Стая рыб выбросилась из моря на берег в Гагре, многие пользователи соцсетей связали этот случай с праздничным салютом. 28.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-28T15:40+0300
2023-12-28T15:40+0300
2023-12-28T16:11+0300
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экология
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СУХУМ, 27 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Виновниками того, что стая рыб выбросилась на берег в Гагре, стали дельфины, рассказал Sputnik главный эколог Абхазии Роман Дбар. Мнение некоторых пользователей соцсетей о том, что рыба выбросилась на берег из-за салюта, Дбар назвал ошибочным. Фейерверки никак не могли на это повлиять. По его словам, этот вид кефали распространен в Черном море и вырастает до 20-25 сантиметров. Подобного рода явление, как произошедшее в Гагре, зависит от нескольких факторов – обилие рыбы, их скопление на мелководье, волны и организованная охота дельфинов, которые на сегодня единственные в Черном море крупные хищники. "Такое происходит достаточно часто, когда много рыбы. В данной ситуации просто произошло совпадение нескольких факторов. Судя по видео, на берег выбросило несколько десятков килограммов рыбы. Люди об этом узнали и быстро их собрали", – отметил он. Дбар подчеркнул, что численность кефали у берегов Абхазии в последние годы растет, и произошедшее существенно не повлияет на их популяцию.
гагрский район
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гагрский район, черное море, рыбы, абхазия, гагра, дельфины, экология
гагрский район, черное море, рыбы, абхазия, гагра, дельфины, экология
Салют ни при чем: экологи объяснили, почему рыбы массово выбросились на берег в Гагре
15:40 28.12.2023 (обновлено: 16:11 28.12.2023)
Стая рыб выбросилась из моря на берег в Гагре, многие пользователи соцсетей связали этот случай с праздничным салютом.
СУХУМ, 27 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Виновниками того, что стая рыб выбросилась на берег в Гагре, стали дельфины, рассказал Sputnik главный эколог Абхазии Роман Дбар.
"Подобного рода вещи обычно связаны с дельфинами. Во время охоты дельфины прижимают рыбу к берегу, и если в это время на море накаты волн, то рыбу выбрасывает на берег. Это может происходить с разными видами рыб. В данном случае – это была мелкая кефаль, или, как ее называют в народе, чуварка. Ее литературное название остронос", – уточнил эколог.
Мнение некоторых пользователей соцсетей о том, что рыба выбросилась на берег из-за салюта, Дбар назвал ошибочным. Фейерверки никак не могли на это повлиять.
По его словам, этот вид кефали распространен в Черном море и вырастает до 20-25 сантиметров. Подобного рода явление, как произошедшее в Гагре, зависит от нескольких факторов – обилие рыбы, их скопление на мелководье, волны и организованная охота дельфинов, которые на сегодня единственные в Черном море крупные хищники.
"Такое происходит достаточно часто, когда много рыбы. В данной ситуации просто произошло совпадение нескольких факторов. Судя по видео, на берег выбросило несколько десятков килограммов рыбы. Люди об этом узнали и быстро их собрали", – отметил он.
Дбар подчеркнул, что численность кефали у берегов Абхазии в последние годы растет, и произошедшее существенно не повлияет на их популяцию.