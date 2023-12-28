https://sputnik-abkhazia.ru/20231228/sergey-lavrov-dast-intervyu-dmitriyu-kiselevu-1049667064.html

Сергей Лавров дает интервью Дмитрию Киселеву: трансляция завершена

Сергей Лавров дает интервью Дмитрию Киселеву: трансляция завершена

Глава МИД России Сергей Лавров дал интервью по итогам 2023 года РИА Новости и телеканалу "Россия 24". 28.12.2023, Sputnik Абхазия

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Прямая трансляция интервью министра иностранных дел России гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

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