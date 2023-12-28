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Такие обстоятельства: Джинджолия об итогах работы "Ашаны" в 2023 году
Такие обстоятельства: Джинджолия об итогах работы "Ашаны" в 2023 году
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" подвел итоги своей деятельности за 2023 год. В каких направлениях велась работа и насколько она оказалась эффективной... 28.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-28T13:25+0300
2023-12-28T13:25+0300
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Такие обстоятельства: Джинджолия об итогах работы «Ашаны» в 2023 году
Такие обстоятельства: Джинджолия об итогах работы «Ашаны» в 2023 году
По словам Джинджолия, в течение 11 месяцев было собрано более 11 миллионов рублей пожертвований, оплачено более 70 курсов лечения 60 подопечным фонда. В среднем в год собиралось от 6 до 8 миллионов рублей, в этом году цифра больше, отметила Джинджолия.Подробности в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, культурно-благотворительный фонд "ашана", аудио
подкасты, такие обстоятельства, культурно-благотворительный фонд "ашана", аудио
Такие обстоятельства: Джинджолия об итогах работы "Ашаны" в 2023 году
13:25 28.12.2023 (обновлено: 13:26 28.12.2023)
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" подвел итоги своей деятельности за 2023 год. В каких направлениях велась работа и насколько она оказалась эффективной, в эфире радио Sputnik рассказала директор фонда Мактина Джинджолия.
По словам Джинджолия, в течение 11 месяцев было собрано более 11 миллионов рублей пожертвований, оплачено более 70 курсов лечения 60 подопечным фонда. В среднем в год собиралось от 6 до 8 миллионов рублей, в этом году цифра больше, отметила Джинджолия.
Подробности в аудиофайле
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