https://sputnik-abkhazia.ru/20231228/takie-obstoyatelstva-dzhindzholiya-ob-itogakh-raboty-ashany-v-2023-godu-1049665363.html

Такие обстоятельства: Джинджолия об итогах работы "Ашаны" в 2023 году

Такие обстоятельства: Джинджолия об итогах работы "Ашаны" в 2023 году

Культурно-благотворительный фонд "Ашана" подвел итоги своей деятельности за 2023 год. В каких направлениях велась работа и насколько она оказалась эффективной... 28.12.2023, Sputnik Абхазия

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Такие обстоятельства: Джинджолия об итогах работы «Ашаны» в 2023 году Такие обстоятельства: Джинджолия об итогах работы «Ашаны» в 2023 году

По словам Джинджолия, в течение 11 месяцев было собрано более 11 миллионов рублей пожертвований, оплачено более 70 курсов лечения 60 подопечным фонда. В среднем в год собиралось от 6 до 8 миллионов рублей, в этом году цифра больше, отметила Джинджолия.Подробности в аудиофайле.

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подкасты, такие обстоятельства, культурно-благотворительный фонд "ашана", аудио