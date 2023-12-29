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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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В преддверии Нового года: праздничная атмосфера в Сухуме
В преддверии Нового года: праздничная атмосфера в Сухуме
В Сухуме идет подготовка к новогодним праздникам. На площади Свободы установили главную елку страны, атмосфера праздника царит повсюду. 29.12.2023, Sputnik Абхазия
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Столица Абхазии за несколько недель до празднования Нового года стала преображаться. На площади Свободы установили главную елку страны, а вокруг нее создали атмосферу праздника – здесь открыли кинотеатр под открытым небом, организовали ярмарку, построили сцену для выступлений разных коллективов.Помимо площади Свободы, о приближении Нового года говорят праздничная иллюминация, украшенные витрины магазинов и многое другое. Информационное агентство Sputnik собрало наиболее яркие кадры новогодней атмосферы Сухума.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия
фото, фото , мультимедиа, абхазия

В преддверии Нового года: праздничная атмосфера в Сухуме

10:15 29.12.2023
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В Сухуме идет подготовка к новогодним праздникам. На площади Свободы установили главную елку страны, атмосфера праздника царит повсюду.
Столица Абхазии за несколько недель до празднования Нового года стала преображаться. На площади Свободы установили главную елку страны, а вокруг нее создали атмосферу праздника – здесь открыли кинотеатр под открытым небом, организовали ярмарку, построили сцену для выступлений разных коллективов.
Помимо площади Свободы, о приближении Нового года говорят праздничная иллюминация, украшенные витрины магазинов и многое другое. Информационное агентство Sputnik собрало наиболее яркие кадры новогодней атмосферы Сухума.
© Sputnik / Томас Тхайцук

До Нового года осталось всего пару дней, и столица Абхазии уже готова его встречать.

До Нового года осталось всего пару дней, и столица Абхазии уже готова его встречать. - Sputnik Абхазия
1/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

До Нового года осталось всего пару дней, и столица Абхазии уже готова его встречать.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В городе повсюду царит атмосфера праздника.

В городе повсюду царит атмосфера праздника. - Sputnik Абхазия
2/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В городе повсюду царит атмосфера праздника.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Жители столицы ждут Новый год в приподнятом настроении.

Жители столицы ждут Новый год в приподнятом настроении. - Sputnik Абхазия
3/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Жители столицы ждут Новый год в приподнятом настроении.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Везде расставлена новогодняя иллюминация.

Везде расставлена новогодняя иллюминация. - Sputnik Абхазия
4/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Везде расставлена новогодняя иллюминация.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Практически все магазины Сухума украсили к празднику.

Практически все магазины Сухума украсили к празднику. - Sputnik Абхазия
5/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Практически все магазины Сухума украсили к празднику.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Вот так красочно выглядят витрины магазинов.

Вот так красочно выглядят витрины магазинов. - Sputnik Абхазия
6/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вот так красочно выглядят витрины магазинов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Перед Новым годом преобразились и сухумские балконы.

Перед Новым годом преобразились и сухумские балконы. - Sputnik Абхазия
7/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Перед Новым годом преобразились и сухумские балконы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Владельцы торговых помещении потрудились над новогодними оформлениями.

Владельцы торговых помещении потрудились над новогодними оформлениями. - Sputnik Абхазия
8/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Владельцы торговых помещении потрудились над новогодними оформлениями.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Яркая и нарядная елка привлекла внимание любознательного ребенка.

Яркая и нарядная елка привлекла внимание любознательного ребенка. - Sputnik Абхазия
9/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Яркая и нарядная елка привлекла внимание любознательного ребенка.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На новый год кто-то увлекается созданием необычных "елок".

На новый год кто-то увлекается созданием необычных &quot;елок&quot;. - Sputnik Абхазия
10/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

На новый год кто-то увлекается созданием необычных "елок".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Главную елку страны традиционно установили на площади Свободы.

Главную елку страны традиционно установили на площади Свободы. - Sputnik Абхазия
11/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Главную елку страны традиционно установили на площади Свободы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Это место притягивает большое количество людей.

Это место притягивает большое количество людей. - Sputnik Абхазия
12/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Это место притягивает большое количество людей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие приходят сюда вместе со своими детьми.

Многие приходят сюда вместе со своими детьми. - Sputnik Абхазия
13/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие приходят сюда вместе со своими детьми.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Совместное фото на фоне главной елки – неотъемлемая часть посещения.

Совместное фото на фоне главной елки – неотъемлемая часть посещения. - Sputnik Абхазия
14/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Совместное фото на фоне главной елки – неотъемлемая часть посещения.

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