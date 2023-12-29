В преддверии Нового года: праздничная атмосфера в Сухуме

Столица Абхазии за несколько недель до празднования Нового года стала преображаться. На площади Свободы установили главную елку страны, а вокруг нее создали атмосферу праздника – здесь открыли кинотеатр под открытым небом, организовали ярмарку, построили сцену для выступлений разных коллективов.Помимо площади Свободы, о приближении Нового года говорят праздничная иллюминация, украшенные витрины магазинов и многое другое. Информационное агентство Sputnik собрало наиболее яркие кадры новогодней атмосферы Сухума.
В Сухуме идет подготовка к новогодним праздникам. На площади Свободы установили главную елку страны, атмосфера праздника царит повсюду.
Столица Абхазии за несколько недель до празднования Нового года стала преображаться. На площади Свободы установили главную елку страны, а вокруг нее создали атмосферу праздника – здесь открыли кинотеатр под открытым небом, организовали ярмарку, построили сцену для выступлений разных коллективов.
Помимо площади Свободы, о приближении Нового года говорят праздничная иллюминация, украшенные витрины магазинов и многое другое. Информационное агентство Sputnik собрало наиболее яркие кадры новогодней атмосферы Сухума.