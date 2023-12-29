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В преддверии Нового года: праздничная атмосфера в Сухуме

В преддверии Нового года: праздничная атмосфера в Сухуме

В Сухуме идет подготовка к новогодним праздникам. На площади Свободы установили главную елку страны, атмосфера праздника царит повсюду. 29.12.2023, Sputnik Абхазия

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Столица Абхазии за несколько недель до празднования Нового года стала преображаться. На площади Свободы установили главную елку страны, а вокруг нее создали атмосферу праздника – здесь открыли кинотеатр под открытым небом, организовали ярмарку, построили сцену для выступлений разных коллективов.Помимо площади Свободы, о приближении Нового года говорят праздничная иллюминация, украшенные витрины магазинов и многое другое. Информационное агентство Sputnik собрало наиболее яркие кадры новогодней атмосферы Сухума.

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