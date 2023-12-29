Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20231229/glavnyy-chetverg-osiya-o-rabote-sobraniya-deputatov-sukhuma-v-2023-godu--1049673097.html
Главный четверг: Осия о работе Собрания депутатов Сухума в 2023 году
Главный четверг: Осия о работе Собрания депутатов Сухума в 2023 году
Об итогах работы Сухумского Горсобрания депутатов в программе "Главный четверг" на радио Sputnik рассказал председатель Собрания Дмитрий Осия. 29.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-29T11:10+0300
2023-12-29T11:27+0300
радио
подкасты
главный четверг
сухум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/1c/1049674218_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_38af3a7ebb1ac642b33ff7a3a5af25c4.jpg
Главный четверг: Осия о работе Собрания депутатов Сухума в 2023 году
Главный четверг: Осия о работе Собрания депутатов Сухума в 2023 году
Осия отметил, что за 2023 год была проделана неплохая работа."Мы утвердили рекордное количество финансов по статье "Строительство". Это 312 миллионов рублей. В бюджете 5-летней давности по данному разделу проходило 50-60 миллионов рублей. Это значительное увеличение, за счет которого начали в большом количестве приводить в порядок дворовые территории, благоустраивать. Есть крупные объекты – парк имени Шамба, арка на фуникулере, ее можно будет сдать в ближайший месяц", – рассказал Осия. Слушайте подкаст.
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/1c/1049674218_87:0:1226:854_1920x0_80_0_0_4c5966ed8c8fde3556addcb4c04480b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты, главный четверг, сухум, аудио
подкасты, главный четверг, сухум, аудио

Главный четверг: Осия о работе Собрания депутатов Сухума в 2023 году

11:10 29.12.2023 (обновлено: 11:27 29.12.2023)
Радио
Главный четверг: Осия о работе Собрания депутатов Сухума в 2023 году
Подписаться
Об итогах работы Сухумского Горсобрания депутатов в программе "Главный четверг" на радио Sputnik рассказал председатель Собрания Дмитрий Осия.
Осия отметил, что за 2023 год была проделана неплохая работа.
"Мы утвердили рекордное количество финансов по статье "Строительство". Это 312 миллионов рублей. В бюджете 5-летней давности по данному разделу проходило 50-60 миллионов рублей. Это значительное увеличение, за счет которого начали в большом количестве приводить в порядок дворовые территории, благоустраивать. Есть крупные объекты – парк имени Шамба, арка на фуникулере, ее можно будет сдать в ближайший месяц", – рассказал Осия.
Слушайте подкаст.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0