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Главный четверг: Осия о работе Собрания депутатов Сухума в 2023 году
Главный четверг: Осия о работе Собрания депутатов Сухума в 2023 году
Об итогах работы Сухумского Горсобрания депутатов в программе "Главный четверг" на радио Sputnik рассказал председатель Собрания Дмитрий Осия. 29.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-29T11:10+0300
2023-12-29T11:10+0300
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Главный четверг: Осия о работе Собрания депутатов Сухума в 2023 году
Главный четверг: Осия о работе Собрания депутатов Сухума в 2023 году
Осия отметил, что за 2023 год была проделана неплохая работа."Мы утвердили рекордное количество финансов по статье "Строительство". Это 312 миллионов рублей. В бюджете 5-летней давности по данному разделу проходило 50-60 миллионов рублей. Это значительное увеличение, за счет которого начали в большом количестве приводить в порядок дворовые территории, благоустраивать. Есть крупные объекты – парк имени Шамба, арка на фуникулере, ее можно будет сдать в ближайший месяц", – рассказал Осия. Слушайте подкаст.
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подкасты, главный четверг, сухум, аудио
подкасты, главный четверг, сухум, аудио
Главный четверг: Осия о работе Собрания депутатов Сухума в 2023 году
11:10 29.12.2023 (обновлено: 11:27 29.12.2023)
Об итогах работы Сухумского Горсобрания депутатов в программе "Главный четверг" на радио Sputnik рассказал председатель Собрания Дмитрий Осия.
Осия отметил, что за 2023 год была проделана неплохая работа.
"Мы утвердили рекордное количество финансов по статье "Строительство". Это 312 миллионов рублей. В бюджете 5-летней давности по данному разделу проходило 50-60 миллионов рублей. Это значительное увеличение, за счет которого начали в большом количестве приводить в порядок дворовые территории, благоустраивать. Есть крупные объекты – парк имени Шамба, арка на фуникулере, ее можно будет сдать в ближайший месяц", – рассказал Осия.