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Главный четверг: Осия о работе Собрания депутатов Сухума в 2023 году

Главный четверг: Осия о работе Собрания депутатов Сухума в 2023 году

Об итогах работы Сухумского Горсобрания депутатов в программе "Главный четверг" на радио Sputnik рассказал председатель Собрания Дмитрий Осия. 29.12.2023, Sputnik Абхазия

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Главный четверг: Осия о работе Собрания депутатов Сухума в 2023 году Главный четверг: Осия о работе Собрания депутатов Сухума в 2023 году

Осия отметил, что за 2023 год была проделана неплохая работа."Мы утвердили рекордное количество финансов по статье "Строительство". Это 312 миллионов рублей. В бюджете 5-летней давности по данному разделу проходило 50-60 миллионов рублей. Это значительное увеличение, за счет которого начали в большом количестве приводить в порядок дворовые территории, благоустраивать. Есть крупные объекты – парк имени Шамба, арка на фуникулере, ее можно будет сдать в ближайший месяц", – рассказал Осия. Слушайте подкаст.

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