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Годовой план по сбору налогов в Абхазии в 2023 году перевыполнен на 20%
Годовой план по сбору налогов в Абхазии в 2023 году перевыполнен на 20%
В 2023 году налогов в бюджет собрано на 818,2 млн руб больше, чем запланировано. 29.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-29T14:15+0300
2023-12-29T14:15+0300
2023-12-29T14:19+0300
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СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Годовой план по сбору налогов в Абхазии в 2023 году перевыполнен на 20%, сообщил на заседании Кабмина министр по налогам и сборам Михаил Габелия.Отмечается, что в прошлом году было собрано 4,2 млрд руб.
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налоги, абхазия, бюджет, кабмин абхазии
налоги, абхазия, бюджет, кабмин абхазии
Годовой план по сбору налогов в Абхазии в 2023 году перевыполнен на 20%
14:15 29.12.2023 (обновлено: 14:19 29.12.2023)
В 2023 году налогов в бюджет собрано на 818,2 млн руб больше, чем запланировано.
СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Годовой план по сбору налогов в Абхазии в 2023 году перевыполнен на 20%, сообщил на заседании Кабмина министр по налогам и сборам Михаил Габелия.
С начала года сумма собранных средств составила 5,1 млрд руб при плане 4,3 млрд руб.
Отмечается, что в прошлом году было собрано 4,2 млрд руб.