https://sputnik-abkhazia.ru/20231229/godovoy-plan-po-sboru-nalogov-v-abkhazii-v-2023-godu-perevypolnen-na-20-1049685430.html

Годовой план по сбору налогов в Абхазии в 2023 году перевыполнен на 20%

Годовой план по сбору налогов в Абхазии в 2023 году перевыполнен на 20%

В 2023 году налогов в бюджет собрано на 818,2 млн руб больше, чем запланировано. 29.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-29T14:15+0300

2023-12-29T14:15+0300

2023-12-29T14:19+0300

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СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Годовой план по сбору налогов в Абхазии в 2023 году перевыполнен на 20%, сообщил на заседании Кабмина министр по налогам и сборам Михаил Габелия.Отмечается, что в прошлом году было собрано 4,2 млрд руб.

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