https://sputnik-abkhazia.ru/20231229/kabmin-odobril-soglashenie-o-sotrudnichestve-mezhdu-ministerstvami-kultury-abkhazii-i-sirii-1049684292.html
Кабмин одобрил Соглашение о сотрудничестве между Министерствами культуры Абхазии и Сирии
Кабмин одобрил Соглашение о сотрудничестве между Министерствами культуры Абхазии и Сирии
Цель Соглашения – развитие и углубление двустороннего сотрудничества во всех областях культуры и искусства в соответствии с действующим национальным... 29.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-29T13:50+0300
2023-12-29T13:50+0300
2023-12-29T14:22+0300
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кабмин абхазии
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СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии одобрил заключение Соглашения о сотрудничестве между Министерством культуры Абхазии и Министерством культуры Сирийской Арабской Республики.Страны будут организовывать гастроли, совместные проекты и концертные программы профессиональных коллективов, проводить дни и недели культуры.
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сирия, абхазия, культура, кабмин абхазии
сирия, абхазия, культура, кабмин абхазии
Кабмин одобрил Соглашение о сотрудничестве между Министерствами культуры Абхазии и Сирии
13:50 29.12.2023 (обновлено: 14:22 29.12.2023)
Цель Соглашения – развитие и углубление двустороннего сотрудничества во всех областях культуры и искусства в соответствии с действующим национальным законодательством обеих стран.
СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии одобрил заключение Соглашения о сотрудничестве между Министерством культуры Абхазии и Министерством культуры Сирийской Арабской Республики.
Стороны будут взаимодействовать, основываясь на исторической общности и традиционных культурных связях, учитывая давние традиции дружбы между абхазским и сирийским народами, руководствуясь Договором о дружбе и сотрудничестве между странами.
Страны будут организовывать гастроли, совместные проекты и концертные программы профессиональных коллективов, проводить дни и недели культуры.