https://sputnik-abkhazia.ru/20231229/kabmin-odobril-soglashenie-o-sotrudnichestve-mezhdu-ministerstvami-kultury-abkhazii-i-sirii-1049684292.html

Кабмин одобрил Соглашение о сотрудничестве между Министерствами культуры Абхазии и Сирии

Кабмин одобрил Соглашение о сотрудничестве между Министерствами культуры Абхазии и Сирии

Цель Соглашения – развитие и углубление двустороннего сотрудничества во всех областях культуры и искусства в соответствии с действующим национальным... 29.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-29T13:50+0300

2023-12-29T13:50+0300

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сирия

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кабмин абхазии

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СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии одобрил заключение Соглашения о сотрудничестве между Министерством культуры Абхазии и Министерством культуры Сирийской Арабской Республики.Страны будут организовывать гастроли, совместные проекты и концертные программы профессиональных коллективов, проводить дни и недели культуры.

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сирия, абхазия, культура, кабмин абхазии