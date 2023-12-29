https://sputnik-abkhazia.ru/20231229/kabmin-predlozhil-vnesti-izmeneniya-v-gosprogrammu-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-abkhazii-1049689863.html

Кабмин предложил внести изменения в Госпрограмму социально-экономического развития Абхазии

Кабмин предложил внести изменения в Госпрограмму социально-экономического развития Абхазии

Изменения касаются увеличения средней заработной платы основных категорий работников госучреждений Абхазии в сфере здравоохранения, образования, науки... 29.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-29T17:25+0300

2023-12-29T17:25+0300

2023-12-29T17:25+0300

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СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров принял постановление о предоставлении президенту предложения внести изменения в Соглашение между Абхазией и Россией о содействии реализации Госпрограммы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы."В частности протокол предусматривает утверждение целевых значений размера заработной платы отдельных категорий работников бюджетных учреждений на 2024 год. Далее предельные значения численности работников по каждой основной категории для целей софинансирования и средние заработные платы основных категорий работников государственных учреждений", - сказала министр экономики Абхазии Кристина Озган.Изменения касаются увеличения средней заработной платы основных категорий работников госучреждений Абхазии в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания:В рамках государственной программы развития на 2022-2025 годы были утверждены целевые значения. В рамках межправительственных соглашений о софинансировании российской стороной, утверждаются новые показатели, добавила министр.

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