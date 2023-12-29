https://sputnik-abkhazia.ru/20231229/kabmin-predlozhil-vnesti-izmeneniya-v-gosprogrammu-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-abkhazii-1049689863.html
Кабмин предложил внести изменения в Госпрограмму социально-экономического развития Абхазии
Кабмин предложил внести изменения в Госпрограмму социально-экономического развития Абхазии
Изменения касаются увеличения средней заработной платы основных категорий работников госучреждений Абхазии в сфере здравоохранения, образования, науки... 29.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-29T17:25+0300
2023-12-29T17:25+0300
2023-12-29T17:25+0300
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СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров принял постановление о предоставлении президенту предложения внести изменения в Соглашение между Абхазией и Россией о содействии реализации Госпрограммы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы."В частности протокол предусматривает утверждение целевых значений размера заработной платы отдельных категорий работников бюджетных учреждений на 2024 год. Далее предельные значения численности работников по каждой основной категории для целей софинансирования и средние заработные платы основных категорий работников государственных учреждений", - сказала министр экономики Абхазии Кристина Озган.Изменения касаются увеличения средней заработной платы основных категорий работников госучреждений Абхазии в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания:В рамках государственной программы развития на 2022-2025 годы были утверждены целевые значения. В рамках межправительственных соглашений о софинансировании российской стороной, утверждаются новые показатели, добавила министр.
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кабмин абхазии, абхазия, экономика
кабмин абхазии, абхазия, экономика
Кабмин предложил внести изменения в Госпрограмму социально-экономического развития Абхазии
Изменения касаются увеличения средней заработной платы основных категорий работников госучреждений Абхазии в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания.
СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров принял постановление о предоставлении президенту предложения внести изменения в Соглашение между Абхазией и Россией о содействии реализации Госпрограммы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы.
"В частности протокол предусматривает утверждение целевых значений размера заработной платы отдельных категорий работников бюджетных учреждений на 2024 год. Далее предельные значения численности работников по каждой основной категории для целей софинансирования и средние заработные платы основных категорий работников государственных учреждений", - сказала министр экономики Абхазии Кристина Озган.
Изменения касаются увеличения средней заработной платы основных категорий работников госучреждений Абхазии в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания:
педагогические работники образовательных учреждений общего образования – 29 671 руб;
педагогические работники дошкольных образовательных учреждений – 26 669 руб;
педагогические работники учреждений дополнительного образования детей – 29 172 руб;
преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования - 29 641 руб;
преподаватели образовательных учреждений высшего профессионального образования - 54 835 руб;
научные сотрудники – 58 315 руб;
средний медицинский персонал – 29 378 руб.
В рамках государственной программы развития на 2022-2025 годы были утверждены целевые значения. В рамках межправительственных соглашений о софинансировании российской стороной, утверждаются новые показатели, добавила министр.