https://sputnik-abkhazia.ru/20231229/kabmin-uvelichil-vyplaty-po-programme-razvitie-demografii-na-2024-god-1049684131.html
Кабмин увеличил выплаты по программе "Развитие демографии" на 2024 год
Кабмин увеличил выплаты по программе "Развитие демографии" на 2024 год
Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство социального обеспечения и демографической политики Абхазии. 29.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-29T13:20+0300
2023-12-29T13:20+0300
2023-12-29T14:33+0300
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СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабмин Абхазии утвердил межведомственную целевую программу "Развитие демографии" на 2024 год. Основная задача программы – осуществление единовременной денежной выплаты семьям, постоянно проживающим на территории Абхазии при рождении ребенка абхазской национальности.В 2023 году абхазские семьи получали:В 2024 году суммы выплат увеличатся:Основная цель программы – предупреждение демографической угрозы безопасности Абхазии путем стимулирования рождаемости детей абхазской национальности в семьях, постоянно проживающих на территории Абхазии.
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абхазия, кабмин абхазии, демография
абхазия, кабмин абхазии, демография
Кабмин увеличил выплаты по программе "Развитие демографии" на 2024 год
13:20 29.12.2023 (обновлено: 14:33 29.12.2023)
Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство социального обеспечения и демографической политики Абхазии.
СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабмин Абхазии утвердил межведомственную целевую программу "Развитие демографии" на 2024 год.
Основная задача программы – осуществление единовременной денежной выплаты семьям, постоянно проживающим на территории Абхазии при рождении ребенка абхазской национальности.
В 2023 году абхазские семьи получали:
за рождение второго ребенка – 50 тысяч рублей,
третьего ребенка – 100 тысяч рублей,
четвертого и последующего ребенка – 200 тысяч рублей.
В 2024 году суммы выплат увеличатся:
за рождение первого, второго и третьего ребенка – 100 тысяч рублей,
четвертого и последующего ребенка – 200 тысяч рублей.
Основная цель программы – предупреждение демографической угрозы безопасности Абхазии путем стимулирования рождаемости детей абхазской национальности в семьях, постоянно проживающих на территории Абхазии.