https://sputnik-abkhazia.ru/20231229/kabmin-uvelichil-vyplaty-po-programme-razvitie-demografii-na-2024-god-1049684131.html

Кабмин увеличил выплаты по программе "Развитие демографии" на 2024 год

Кабмин увеличил выплаты по программе "Развитие демографии" на 2024 год

Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство социального обеспечения и демографической политики Абхазии. 29.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-29T13:20+0300

2023-12-29T13:20+0300

2023-12-29T14:33+0300

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СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабмин Абхазии утвердил межведомственную целевую программу "Развитие демографии" на 2024 год. Основная задача программы – осуществление единовременной денежной выплаты семьям, постоянно проживающим на территории Абхазии при рождении ребенка абхазской национальности.В 2023 году абхазские семьи получали:В 2024 году суммы выплат увеличатся:Основная цель программы – предупреждение демографической угрозы безопасности Абхазии путем стимулирования рождаемости детей абхазской национальности в семьях, постоянно проживающих на территории Абхазии.

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