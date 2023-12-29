https://sputnik-abkhazia.ru/20231229/kvotu-vylova-khamsy-v-abkhazii-mogut-uvelichit--1049689151.html
Квоту вылова хамсы в Абхазии могут увеличить
Квоту вылова хамсы в Абхазии могут увеличить
Квота добычи хамсы была установлена Кабмином 1 декабря в размере 27 тысяч тонн. 29.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-29T16:15+0300
2023-12-29T16:15+0300
2023-12-29T16:18+0300
в абхазии
рыбный промысел в абхазии
рыбоводство
абхазия
кабмин абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102649/32/1026493265_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_c82d9cb6b47bde8c35602ecb30f56e08.jpg
СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Экологи дали разрешение на вылов еще 25 тысяч тонн хамсы, сообщил на заседании Кабинета министров министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа. Министр подчеркнул, что в этом году хамсовая путина проходит хорошо. Ведомство готовит документ для утверждения правительством.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102649/32/1026493265_0:0:889:667_1920x0_80_0_0_45850784f9b005cf9bb57de27897d8d9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
рыбный промысел в абхазии, рыбоводство, абхазия, кабмин абхазии
рыбный промысел в абхазии, рыбоводство, абхазия, кабмин абхазии
Квоту вылова хамсы в Абхазии могут увеличить
16:15 29.12.2023 (обновлено: 16:18 29.12.2023)
Квота добычи хамсы была установлена Кабмином 1 декабря в размере 27 тысяч тонн.
СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Экологи дали разрешение на вылов еще 25 тысяч тонн хамсы, сообщил на заседании Кабинета министров министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа.
Министр подчеркнул, что в этом году хамсовая путина проходит хорошо.
До 90% квоты на вылов хамсы, утвержденной Кабмином, уже выловлено. В бюджет уже поступило 17 миллионов рублей, добавил он.
Ведомство готовит документ для утверждения правительством.