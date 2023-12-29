https://sputnik-abkhazia.ru/20231229/kvotu-vylova-khamsy-v-abkhazii-mogut-uvelichit--1049689151.html

Квоту вылова хамсы в Абхазии могут увеличить

Квоту вылова хамсы в Абхазии могут увеличить

Квота добычи хамсы была установлена Кабмином 1 декабря в размере 27 тысяч тонн. 29.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-29T16:15+0300

2023-12-29T16:15+0300

2023-12-29T16:18+0300

в абхазии

рыбный промысел в абхазии

рыбоводство

абхазия

кабмин абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102649/32/1026493265_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_c82d9cb6b47bde8c35602ecb30f56e08.jpg

СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Экологи дали разрешение на вылов еще 25 тысяч тонн хамсы, сообщил на заседании Кабинета министров министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа. Министр подчеркнул, что в этом году хамсовая путина проходит хорошо. Ведомство готовит документ для утверждения правительством.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

рыбный промысел в абхазии, рыбоводство, абхазия, кабмин абхазии