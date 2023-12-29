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Назначен министр энергетики и транспорта Абхазии
Назначен министр энергетики и транспорта Абхазии
СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Первый вице-премьер Джансух Нанба назначен министром энергетики и транспорта Абхазии, сообщила пресс-служба главы государства. 29.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-29T15:11+0300
2023-12-29T15:11+0300
2023-12-29T16:05+0300
в абхазии
электроэнергетика
абхазия
аслан бжания
джансух нанба
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СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Первый вице-премьер Джансух Нанба назначен министром энергетики и транспорта Абхазии, сообщила пресс-служба главы государства. Президент Аслан Бжания подписал указ 29 декабря 2023 года. Джансух Нанба ранее занимал должность начальника Управления казначейства Абхазия. С апреля 2018 до апреля 2020-го был вице-премьером, министром финансов. С апреля 2020 года по май 2021 года занимал должность заместителя Руководителя Администрации президента. С мая 2021 года возглавлял Министерство по налогам и сборам. В августе 2022 года был назначен главой Администрации президента.
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электроэнергетика, абхазия, аслан бжания, джансух нанба
электроэнергетика, абхазия, аслан бжания, джансух нанба
Назначен министр энергетики и транспорта Абхазии
15:11 29.12.2023 (обновлено: 16:05 29.12.2023)
СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Первый вице-премьер Джансух Нанба назначен министром энергетики и транспорта Абхазии, сообщила пресс-служба главы государства.
Президент Аслан Бжания подписал указ 29 декабря 2023 года.
В сентябре Нанба был освобожден от должности руководителя Администрации президента Абхазии "в связи с переводом на другую работу". В ноябре его назначили первым вице-премьером.
Джансух Нанба ранее занимал должность начальника Управления казначейства Абхазия. С апреля 2018 до апреля 2020-го был вице-премьером, министром финансов. С апреля 2020 года по май 2021 года занимал должность заместителя Руководителя Администрации президента. С мая 2021 года возглавлял Министерство по налогам и сборам. В августе 2022 года был назначен главой Администрации президента.