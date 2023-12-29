https://sputnik-abkhazia.ru/20231229/naznachen-ministr-energetiki-i-transporta-abkhazii-1049687429.html

Назначен министр энергетики и транспорта Абхазии

Назначен министр энергетики и транспорта Абхазии

СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Первый вице-премьер Джансух Нанба назначен министром энергетики и транспорта Абхазии, сообщила пресс-служба главы государства. 29.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-29T15:11+0300

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в абхазии

электроэнергетика

абхазия

аслан бжания

джансух нанба

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СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Первый вице-премьер Джансух Нанба назначен министром энергетики и транспорта Абхазии, сообщила пресс-служба главы государства. Президент Аслан Бжания подписал указ 29 декабря 2023 года. Джансух Нанба ранее занимал должность начальника Управления казначейства Абхазия. С апреля 2018 до апреля 2020-го был вице-премьером, министром финансов. С апреля 2020 года по май 2021 года занимал должность заместителя Руководителя Администрации президента. С мая 2021 года возглавлял Министерство по налогам и сборам. В августе 2022 года был назначен главой Администрации президента.

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электроэнергетика, абхазия, аслан бжания, джансух нанба