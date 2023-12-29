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Объем потребления электроэнергии в Абхазии снизился на 312 миллионов кВт⋅ч в 2023 году
Объем потребления электроэнергии в Абхазии снизился на 312 миллионов кВт⋅ч в 2023 году
СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Объем потребления электроэнергии в Абхазии снизился в этом году на 312 миллионов кВт⋅ч по сравнению с 2022 годом, сообщила... 29.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-29T18:10+0300
2023-12-29T18:10+0300
2023-12-29T18:44+0300
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СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Объем потребления электроэнергии в Абхазии снизился в этом году на 312 миллионов кВт⋅ч по сравнению с 2022 годом, сообщила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. В этом году установили 22238 приборов учета, отметила Озган. Объем выручки от платежей за потребленную электроэнергию превысил 928 миллионов рублей.В 2022 году в этот же период объем выручки составлял 552 миллиона рублей, проинформировала она. Премьер-министр Александр Анкваб отметил, что по итогам 11 месяцев население Абхазии не заплатило 1 миллиард 302 миллионов рублей за потребленную электроэнергию. "Это очень плохой показатель. К сожалению, так долго не может продолжаться, чем больше приборов, тем больше порядка будет в этой области. Не будем платить за электроэнергию – не будет электроэнергии, сказок здесь не бывает", - отметил Анкваб.
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электроэнергия, абхазия, кабмин абхазии
электроэнергия, абхазия, кабмин абхазии
Объем потребления электроэнергии в Абхазии снизился на 312 миллионов кВт⋅ч в 2023 году
18:10 29.12.2023 (обновлено: 18:44 29.12.2023)
СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Объем потребления электроэнергии в Абхазии снизился в этом году на 312 миллионов кВт⋅ч по сравнению с 2022 годом, сообщила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
В этом году установили 22238 приборов учета, отметила Озган. Объем выручки от платежей за потребленную электроэнергию превысил 928 миллионов рублей.
В 2022 году в этот же период объем выручки составлял 552 миллиона рублей, проинформировала она.
"За переток электроэнергии из России, республика заплатила 835 миллионов рублей, за минусом 75 миллионов, сумма выплачена из бюджетных средств", - сказала министр.
Премьер-министр Александр Анкваб отметил, что по итогам 11 месяцев население Абхазии не заплатило 1 миллиард 302 миллионов рублей за потребленную электроэнергию.
"Это очень плохой показатель. К сожалению, так долго не может продолжаться, чем больше приборов, тем больше порядка будет в этой области. Не будем платить за электроэнергию – не будет электроэнергии, сказок здесь не бывает", - отметил Анкваб.