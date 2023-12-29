https://sputnik-abkhazia.ru/20231229/obem-potrebleniya-elektroenergii-v-abkhazii-snizilsya-na-312-millionov-kvtch-v-2023-godu-1049690678.html

Объем потребления электроэнергии в Абхазии снизился на 312 миллионов кВт⋅ч в 2023 году

Объем потребления электроэнергии в Абхазии снизился на 312 миллионов кВт⋅ч в 2023 году

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Объем потребления электроэнергии в Абхазии снизился в этом году на 312 миллионов кВт⋅ч по сравнению с 2022 годом, сообщила... 29.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-29T18:10+0300

2023-12-29T18:10+0300

2023-12-29T18:44+0300

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СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Объем потребления электроэнергии в Абхазии снизился в этом году на 312 миллионов кВт⋅ч по сравнению с 2022 годом, сообщила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. В этом году установили 22238 приборов учета, отметила Озган. Объем выручки от платежей за потребленную электроэнергию превысил 928 миллионов рублей.В 2022 году в этот же период объем выручки составлял 552 миллиона рублей, проинформировала она. Премьер-министр Александр Анкваб отметил, что по итогам 11 месяцев население Абхазии не заплатило 1 миллиард 302 миллионов рублей за потребленную электроэнергию. "Это очень плохой показатель. К сожалению, так долго не может продолжаться, чем больше приборов, тем больше порядка будет в этой области. Не будем платить за электроэнергию – не будет электроэнергии, сказок здесь не бывает", - отметил Анкваб.

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