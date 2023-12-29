https://sputnik-abkhazia.ru/20231229/pereslegin-v-sluchae-otkrytogo-konflikta-s-rossiey-zapad-pozhertvuet-polshey-1049682002.html

Переслегин: в случае открытого конфликта с Россией Запад пожертвует Польшей

Переслегин: в случае открытого конфликта с Россией Запад пожертвует Польшей

Кто победит в ядерном конфликте, если он все-таки произойдет, – мнение российского ученого-прогнозиста Сергея Переслегина. 29.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-29T13:24+0300

2023-12-29T13:24+0300

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Переслегин: в случае открытого конфликта с Россией Запад пожертвует Польшей Переслегин: в случае открытого конфликта с Россией Запад пожертвует Польшей

При текущем геополитическом раскладе из всех европейских стран в самое невыгодное положение (после Украины) попадает Польша, которая в случае дальнейшего обострения политической ситуации окажется на самом острие серьезного конфликта. В Варшаве это понимают, отсюда и решение о сворачивании работы комиссии по расследованию причин авиакатастрофы под Смоленском, в которой в 2010 году погибла часть польской политической элиты, полагает российский ученый.Сейчас уже понятно, что Украина в одиночку сражаться не может, США заканчивают ее поддержку, поэтому весь вопрос в том, как поведет себя Европа, полагает эксперт. Совершенно понятно, что Европа будет реагировать по стандартной схеме – чем дальше страна от России, тем меньше она с ней связана, и тем громче она будет реагировать и оказывать помощь Украине дальше."Польша, которая великолепно осознает, что в случае чего является первым объектом войны, очень вежливо объясняет, что она тут совершенно ни при чем, и пожалуйста, не надо с нее начинать. Ситуация очень необычная во всех отношениях, и ее уже нельзя решить дипломатическим путем… А если конфликт решается чисто военным путем, Украина падает", – говорит эксперт.По мнению Переслегина, включаться в конфликт Запада и России "по полной программе" ни у польского, ни у европейского истеблишмента нет ни желания, ни готовности.

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