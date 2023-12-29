Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231229/putin-pozdravil-bzhaniya-s-nastupayuschim-novym-godom-1049689752.html
Путин поздравил Бжания с наступающим Новым годом
Путин поздравил Бжания с наступающим Новым годом
СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил главу Абхазии Аслана Бжания с наступающим Новым годом. 29.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-29T16:50+0300
2023-12-29T16:50+0300
в абхазии
абхазия
россия
аслан бжания
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/08/1049370885_0:0:3109:1750_1920x0_80_0_0_cff13b5dc0ed970b7c19da87a28d57dd.jpg
СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил главу Абхазии Аслана Бжания с наступающим Новым годом. Владимир Путин выразил уверенность, что совместными усилиями Россия и Абхазия будут и впредь наращивать конструктивное плодотворное сотрудничество в различных сферах, укреплять взаимодействие в интересах обеспечения региональной безопасности.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/08/1049370885_365:0:3096:2048_1920x0_80_0_0_0dbde54393902d103c054981f901fb57.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, россия, аслан бжания, владимир путин
абхазия, россия, аслан бжания, владимир путин

Путин поздравил Бжания с наступающим Новым годом

16:50 29.12.2023
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин вручил Героям России медали "Золотая Звезда"
Президент РФ В. Путин вручил Героям России медали Золотая Звезда - Sputnik Абхазия, 1920, 29.12.2023
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил главу Абхазии Аслана Бжания с наступающим Новым годом.
"Союзнические отношения между Россией и Абхазией находятся на высоком уровне – это в полной мере подтвердила наша октябрьская встреча в Сочи", - говорится в поздравлении.
Владимир Путин выразил уверенность, что совместными усилиями Россия и Абхазия будут и впредь наращивать конструктивное плодотворное сотрудничество в различных сферах, укреплять взаимодействие в интересах обеспечения региональной безопасности.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0