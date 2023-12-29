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Путин поздравил Бжания с наступающим Новым годом
Путин поздравил Бжания с наступающим Новым годом
СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил главу Абхазии Аслана Бжания с наступающим Новым годом. 29.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-29T16:50+0300
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2023-12-29T16:50+0300
в абхазии
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россия
аслан бжания
владимир путин
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СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил главу Абхазии Аслана Бжания с наступающим Новым годом. Владимир Путин выразил уверенность, что совместными усилиями Россия и Абхазия будут и впредь наращивать конструктивное плодотворное сотрудничество в различных сферах, укреплять взаимодействие в интересах обеспечения региональной безопасности.
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абхазия, россия, аслан бжания, владимир путин
абхазия, россия, аслан бжания, владимир путин
Путин поздравил Бжания с наступающим Новым годом
СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил главу Абхазии Аслана Бжания с наступающим Новым годом.
"Союзнические отношения между Россией и Абхазией находятся на высоком уровне – это в полной мере подтвердила наша октябрьская встреча в Сочи", - говорится в поздравлении.
Владимир Путин выразил уверенность, что совместными усилиями Россия и Абхазия будут и впредь наращивать конструктивное плодотворное сотрудничество в различных сферах, укреплять взаимодействие в интересах обеспечения региональной безопасности.