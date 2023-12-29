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Республиканский бюджет на 2024 год принят в окончательном чтении
Республиканский бюджет на 2024 год принят в окончательном чтении
СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял закон "О республиканском бюджете на 2024 год" во втором и окончательном чтении. 29.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-29T12:05+0300
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2023-12-29T14:29+0300
в абхазии
бюджет
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СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял закон "О республиканском бюджете на 2024 год" во втором и окончательном чтении. Общий объем госбюджета по доходам составит 15,5 млрд руб, по расходам – 16,2 млрд руб, дефицит госбюджета – 746,1 млн руб.Общий объем доходов республиканского бюджета в следующем году будет 12,097 млрд руб. В том числе в объеме доходов республиканского бюджета учтена финпомощь России:Общий объем расходов республиканского бюджета составит 12,8 млрд руб. Размер дефицита республиканского бюджета на 2024 год - 735,6 млн руб.Утвердить администратором источника финансирования дефицита Министерство финансов Республики Абхазия. Установить верхний предел республиканского внутреннего долга по кредитам на 1 января 2025 года в сумме 772 млн руб. Установить верхний предел республиканского внешнего долга по кредитам на 1 января 2025 года в сумме 1,021 млрд руб.
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бюджет, абхазия, парламент абхазии
бюджет, абхазия, парламент абхазии
СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял закон "О республиканском бюджете на 2024 год" во втором и окончательном чтении.
Общий объем госбюджета по доходам составит 15,5 млрд руб, по расходам – 16,2 млрд руб, дефицит госбюджета – 746,1 млн руб.
Общий объем доходов республиканского бюджета в следующем году будет 12,097 млрд руб.
В том числе в объеме доходов республиканского бюджета учтена финпомощь России:
в целях социально-экономического развития Абхазии - 3,9 млрд руб,
в целях реализации Инвестпрограммы 2023-2025 годы - 1,093 млрд руб,
на реализацию Программы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы -162 млн руб.
Общий объем расходов республиканского бюджета составит 12,8 млрд руб. Размер дефицита республиканского бюджета на 2024 год - 735,6 млн руб.
Утвердить администратором источника финансирования дефицита Министерство финансов Республики Абхазия.
Установить верхний предел республиканского внутреннего долга по кредитам на 1 января 2025 года в сумме 772 млн руб.
Установить верхний предел республиканского внешнего долга по кредитам на 1 января 2025 года в сумме 1,021 млрд руб.