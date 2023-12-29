https://sputnik-abkhazia.ru/20231229/respublikanskiy-byudzhet-na-2024-god-prinyat-v-okonchatelnom-chtenii--1049682995.html

Республиканский бюджет на 2024 год принят в окончательном чтении

Республиканский бюджет на 2024 год принят в окончательном чтении

СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял закон "О республиканском бюджете на 2024 год" во втором и окончательном чтении. 29.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-29T12:05+0300

2023-12-29T12:05+0300

2023-12-29T14:29+0300

в абхазии

бюджет

абхазия

парламент абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/11/1043656284_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_9d51efd77694670093d2642c2c4d17fb.jpg

СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии принял закон "О республиканском бюджете на 2024 год" во втором и окончательном чтении. Общий объем госбюджета по доходам составит 15,5 млрд руб, по расходам – 16,2 млрд руб, дефицит госбюджета – 746,1 млн руб.Общий объем доходов республиканского бюджета в следующем году будет 12,097 млрд руб. В том числе в объеме доходов республиканского бюджета учтена финпомощь России:Общий объем расходов республиканского бюджета составит 12,8 млрд руб. Размер дефицита республиканского бюджета на 2024 год - 735,6 млн руб.Утвердить администратором источника финансирования дефицита Министерство финансов Республики Абхазия. Установить верхний предел республиканского внутреннего долга по кредитам на 1 января 2025 года в сумме 772 млн руб. Установить верхний предел республиканского внешнего долга по кредитам на 1 января 2025 года в сумме 1,021 млрд руб.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

бюджет, абхазия, парламент абхазии