https://sputnik-abkhazia.ru/20231229/utverzhdena-tselevaya-programma-razvitie-selskogo-khozyaystva-na-2024-god--1049683195.html

Утверждена целевая программа "Развитие сельского хозяйства на 2024 год"

Утверждена целевая программа "Развитие сельского хозяйства на 2024 год"

СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии утвердил ведомственную краткосрочную целевую программу "Развитие сельского хозяйства на 2024... 29.12.2023, Sputnik Абхазия

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сельхозпродукция

сельское хозяйство

абхазия

кабмин абхазии

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СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии утвердил ведомственную краткосрочную целевую программу "Развитие сельского хозяйства на 2024 год". На реализацию предусмотрено 150 миллионов рублей из республиканского бюджета.Средства направят на: На реализацию программы предусматривается 150 миллионов рублей из Республиканского бюджета на 2024 год. Цель программы:Задачи программы:Средства программы на поддержку агропроектов получают предприниматели отрасли в рамках конкурса

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сельхозпродукция, сельское хозяйство, абхазия, кабмин абхазии