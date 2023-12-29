Утверждена целевая программа "Развитие сельского хозяйства на 2024 год"
12:50 29.12.2023 (обновлено: 14:31 29.12.2023)
© Sputnik / Марианна Кубрава Молодые плантации голубики в Очамчирском районе
© Sputnik / Марианна Кубрава
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СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии утвердил ведомственную краткосрочную целевую программу "Развитие сельского хозяйства на 2024 год".
На реализацию предусмотрено 150 миллионов рублей из республиканского бюджета.
Средства направят на:
развитие растениеводства;
развитие животноводства;
развитие рыбной отрасли;
приобретение средств защиты растений и сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней;
проведение работ по защите сельскохозяйственных культур.
На реализацию программы предусматривается 150 миллионов рублей из Республиканского бюджета на 2024 год.
Цель программы:
повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции;
воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов;
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств;
увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции;
обеспечение занятости сельского населения и развитие сельских территорий.
Задачи программы:
организация и проведение мероприятий, направленных на оказание государственного финансового содействия в развитии крестьянских хозяйств;
обеспечение мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней растений и сельскохозяйственных культур;
оказание государственного финансового содействия в создании и развитии производственно-технической базы по производству и переработке сельскохозяйственной продукции;
повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;
создание и развитие производственно-технической базы по производству и переработке сельскохозяйственной продукции.
Средства программы на поддержку агропроектов получают предприниматели отрасли в рамках конкурса