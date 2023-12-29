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Жителя Свердловской области задержали за сбыт наркотиков в особо крупном размере
Жителя Свердловской области задержали за сбыт наркотиков в особо крупном размере
СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Жителя Свердловской области Юрия Конева задержали за незаконное приобретение, хранение и перевозку с целью сбыта наркотиков в особо... 29.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-29T09:40+0300
2023-12-29T09:40+0300
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СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Жителя Свердловской области Юрия Конева задержали за незаконное приобретение, хранение и перевозку с целью сбыта наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба МВД Абхазии.Ранее он сделала шесть тайных закладок в поселке Каштак вдоль республиканской трассы, общим весом 44 грамма. При обследовании квартиры Конева в Сухуме обнаружили фасовочные пакеты, электронные весы для взвешивания и сверток с метадоном. Общая масса изъятого вещества составила более 59 граммов метадона.Возбуждено уголовное дело.
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мвд абхазии, наркотики, абхазия
мвд абхазии, наркотики, абхазия
Жителя Свердловской области задержали за сбыт наркотиков в особо крупном размере
09:40 29.12.2023 (обновлено: 10:22 29.12.2023)
СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Жителя Свердловской области Юрия Конева задержали за незаконное приобретение, хранение и перевозку с целью сбыта наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба МВД Абхазии.
Мужчину задержали с поличным. При личном досмотре у него обнаружили 15 граммов метадона в заизолированных свертках.
Ранее он сделала шесть тайных закладок в поселке Каштак вдоль республиканской трассы, общим весом 44 грамма.
При обследовании квартиры Конева в Сухуме обнаружили фасовочные пакеты, электронные весы для взвешивания и сверток с метадоном.
Общая масса изъятого вещества составила более 59 граммов метадона.
Возбуждено уголовное дело.