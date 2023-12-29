https://sputnik-abkhazia.ru/20231229/zhitelya-sverdlovskoy-oblasti-zaderzhali-za-sbyt-narkotikov-v-osobo-krupnom-razmere-1049681438.html

Жителя Свердловской области задержали за сбыт наркотиков в особо крупном размере

Жителя Свердловской области задержали за сбыт наркотиков в особо крупном размере

СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Жителя Свердловской области Юрия Конева задержали за незаконное приобретение, хранение и перевозку с целью сбыта наркотиков в особо... 29.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-29T09:40+0300

2023-12-29T09:40+0300

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СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Жителя Свердловской области Юрия Конева задержали за незаконное приобретение, хранение и перевозку с целью сбыта наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба МВД Абхазии.Ранее он сделала шесть тайных закладок в поселке Каштак вдоль республиканской трассы, общим весом 44 грамма. При обследовании квартиры Конева в Сухуме обнаружили фасовочные пакеты, электронные весы для взвешивания и сверток с метадоном. Общая масса изъятого вещества составила более 59 граммов метадона.Возбуждено уголовное дело.

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