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Аслан Бжания обсудил абхазо-российские отношения с Сергеем Лавровым

Аслан Бжания обсудил абхазо-российские отношения с Сергеем Лавровым

Президент и глава МИД обменялись поздравлениями с наступающими праздниками и обсудили перспективы развития отношений между Москвой и Сухумом в 2024 году. 30.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-30T14:51+0300

2023-12-30T14:51+0300

2023-12-30T14:51+0300

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СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Лавров выразил надежду на то, что в новом году отношения между Россией и Абхазией будут развиваться во благо интересов народов обоих государств. Аслан Бжания, в свою очередь, подчеркнул, что республика сохраняет приверженность укреплению стратегического партнерства с Москвой. Также стороны обменялись поздравлениями по случаю приближающихся праздников - Нового года и Рождества.

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