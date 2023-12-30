https://sputnik-abkhazia.ru/20231230/bonbonerka-kanitel-mishura-i-kozulya-kto-tak-nazval-elochnye-igrushki-1049666409.html

Бонбоньерка, канитель, мишура и козуля. Кто так назвал елочные игрушки

Бонбоньерка, канитель, мишура и козуля. Кто так назвал елочные игрушки

На новогодней елке можно найти мишуру, канитель, дождик, бонбоньерки и даже картонажи. Кто придумал такие витиеватые названия и как на вечнозеленом дереве... 30.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-30T10:21+0300

2023-12-30T10:21+0300

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Бонбоньерка, канитель, мишура и козуля. Кто так назвал елочные игрушки Бонбоньерка, канитель, мишура и козуля. Кто так назвал елочные игрушки

На новогодней елке можно найти мишуру, канитель, дождик, бонбоньерки и даже картонажи. Кто придумал такие витиеватые названия и как на вечнозеленом дереве смешались в кучу поморские, немецкие и французские традиции.Слушайте подкасты РИА Новости.

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