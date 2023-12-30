https://sputnik-abkhazia.ru/20231230/chudesa-priklyucheniya-i-romantika-kino-i-multfilmy-dlya-novogodnego-nastroeniya-1049599031.html

Чудеса, приключения и романтика: кино и мультфильмы для новогоднего настроения

Чудеса, приключения и романтика: кино и мультфильмы для новогоднего настроения

До нового года осталось всего ничего. Но если новогоднее настроение у вас так и не появилось, то информационное агентство Sputnik подготовило список кино и... 30.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-30T09:00+0300

2023-12-30T09:00+0300

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кино

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"Вонка"В конце ноября 2023 года на большие экраны вышел музыкальный фэнтезийный фильм режиссера Пола Кинга "Вонка". Это приквел полюбившейся многими ленты "Чарли и шоколадная фабрика", которая впервые была экранизирована в 1964 году на основе сказки писателя Роальда Даля.Современному зрителю история запомнилась по одноименному фильму 2005 года, в котором главную роль сыграл Джонни Депп. В этот раз Вонку сыграл Тимоти Шаламе. Фильм расскажет о том, кто он такой, как стал владельцем фабрики, поймал малышей умпа-лумпов и предложил им поучаствовать в создании своей сладкой империи."Серебряные коньки"Российский фильм "Серебряные коньки" вышел на большие экраны в 2020 году и собрал с десяток разных наград и почти семь миллионов долларов в прокате, а вместе с этим высокие отзывы зрителей и критиков.Эта историческая драма режиссера Михаила Локшина частично основана на одноименной книге Мэри Мэйпс Додж, но события разворачиваются в канун 1900 года в Санкт-Петербурге.Сын бедного фонарщика Матвей из-за опоздания теряет работу, но вскоре встречает главаря местной банды карманников Алекса. Матвея берут в "команду", воришки обучают его всему что знают и конькобежным трюкам.На этом история не заканчивается. Матвей знакомится с Алисой – скромной девушкой из благородной семьи, за которой ухаживает молодой князь. Эта встреча изменит их жизни навсегда."Первая елка"Отрадно, что в рекомендуемый список Новогодних картин попала и абхазская лента - короткометражный фильм Ибрагима Чкадуа "Первая елка". Эта очень атмосферная и трогательная история о реальной истории английской семьи Купер, которая жила в Абхазии в начале ХХ века и работала на британском телеграфе, проходившем через территорию республики в Индию.На съемки этого фильма Чкадуа вдохновил старинный фотоснимок, который был обнаружен в 2019 году в Британской библиотеке. На нем изображены члены семьи Купер, стоявшие у новогодней елки. Это фото можно считать самым ранним документальным подтверждением украшения елки на Южном Кавказе."Рождественский детектив""Рождественский детектив" вышел в свет в ноябре 2023 года, и посмотреть ленту пока можно далеко не на всех киноплатформах.По сюжету бывшая театральная актриса Кейт Беннетт мечтает стать частным детективом, но такая возможность ей представляется только после кражи в одной из художественных галерей, которая происходит незадолго до открытия.Кейт объединяется с полицейским детективом Дереком Оукли чтобы раскрыть дело и доказать, что она способна быть хорошим детективом."Рождественские хроники"Это американская комедия 2018 года от компании Netflix, в которой главную роль – Санты Клауса сыграл Курт Рассел.История о том, как брат с сестрой - Кейт и Тедди Пирс в канун Рождества планируют взять с "поличным" Санту, и заснять на видеокамеру момент, когда сказочный персонаж будет оставлять подарки.К их собственному удивлению, Санта и вправду объявился, что стало началом для незабываемого приключения по спасению долгожданного праздника в компании с эльфами и летающими оленями."Рождество на двоих"В этой картине популярная киноактриса Эмилия Кларк, больше известная по роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов", предстает перед нами совершенно в непривычном для нас образе. С Матерью драконов в "Рождестве на двоих", конечно же, зритель ничего общего не найдет, но у него будет возможность взглянуть на знаменитую актрису с другой стороны.Согласно сценарию ленты, главная героиня Кейт Андрич переживает не самые лучшие времена в своей жизни. Она перенесла операцию по пересадке сердца, карьерный рост на сцене не предвидится, и ей приходится работать эльфом в магазине подарков. Делает она это, мягко говоря, без особого энтузиазма.Все меняется, когда она встречает симпатичного парня Тома, который в прошлом и настоящем сыграл в ее жизни ключевую роль."Мальчик по имени Рождество""Мальчик по имени Рождество" - очередной красочный фильм от Netflix, который непременно понравится маленьким зрителям, а взрослым поможет ненадолго вернуться в детство и вместе с главным героем Николасом пережить загадочные события и волшебные приключения.Юный Николас отправляется на поиски легендарной эльфийской деревни на Севере для того, чтобы найти своего пропавшего отца. В этом путешествии его ожидают сказочные герои - добрые и злые, а его лучшим другом становится говорящая мышь."Елки-иголки"Российский фильм 2022 года "Елки-иголки" собрал неплохие отзывы и оценки зрителей – одна из причин посмотреть эту ленту тем, кто еще ее не видел, и составить собственное мнение о современном отечественном кино.Ландшафтный дизайнер Катя за день до Нового года развозит елки заказчикам, но у ее мамы другие планы на счет дочери. Она хочет познакомить Катю с парнем. Сама Катя не в восторге от такого "подарка" и решает вместо знакомства встретить своего дядю из США.Самое интересное и неожиданное для нашей героини начинается в аэропорту, а предновогодний день становится настоящим приключением в ее жизни."Жестокая ночь"Для тех, кому могут быстро наскучить темы волшебства, необычных приключений и атмосфера праздничной беспечности, рекомендуем к просмотру рождественский боевик "Жестокая ночь".Лента не обладает закрученным сюжетом и захватывающим сценарием, но вполне подходит для коротания пары вечерних часов. При этом стоит отметить, что с ролью главного героя – выпивохи Санта Клауса с противоречивым и кровавым прошлым Дэвид Харбор, тот самый шериф из "Очень странных дел", вполне справился.По сюжету этой черной комедии, в канун Рождества на богатую и не очень дружную семью нападает группа жестоких наемников. Санта оказался в неподходящем месте в неподходящее время, и был вынужден разобраться с преступниками своими методами."Клаус"Испанский анимационный фильм режиссера Серхио Паблоса "Клаус" покорил сердца многих детей и взрослых еще в 2019 году, но со временем лента не утратила своей привлекательности и все еще не просто конкурирует с новыми мультфильмами на Рождественскую тему, а во многом их опережает. Об этом говорит высокий рейтинг "Клауса" на киноплатформах."Клаус" - это очень добрая история о том, как даже самые безнадежные люди могут меняться в лучшую сторону, а добрые дела способны сделать мир лучше. Просмотр этого мультфильма будет полезен не только детям, но и взрослым, которые, возможно, взглянут на себя и окружающих по-новому.

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