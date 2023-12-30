https://sputnik-abkhazia.ru/20231230/desyat-chelovek-pogibli-v-rezultate-ukrainskoy-ataki-na-belgorod-1049697750.html

Десять человек погибли в результате украинской атаки на Белгород

Десять человек погибли в результате украинской атаки на Белгород

С апреля 2022 года на всей территории Белгородской области действует желтый (высокий) уровень террористической опасности из-за регулярных обстрелов со стороны... 30.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-30T17:25+0300

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СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Десять человек в Белгороде погибли в результате украинского обстрела, сообщает пресс-служба МЧС России.По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшимИз-за массированного удара по гражданской инфраструктуре в службу спасения поступила информация о десяти возгораниях в частных домах. Также были повреждены два автомобиля и система водоснабжения.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории. Так, в ночь с 29 на 30 декабря украинская армия атаковала Белгородскую область при помощи реактивных снарядов, силы противовоздушной обороны уничтожили 13 ракет.

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