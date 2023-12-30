https://sputnik-abkhazia.ru/20231230/galuzin-vashington-rassmatrivaet-yuzhnyy-kavkaz-kak-platsdarm-dlya-vtorogo-fronta-1049694652.html

Галузин: Вашингтон рассматривает Южный Кавказ как плацдарм для "второго фронта"

Галузин: Вашингтон рассматривает Южный Кавказ как плацдарм для "второго фронта"

Замглавы МИД России подчеркнул, что намерение Штатов полностью противоречит "подлинным интересам народов региона". 30.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-30T13:56+0300

2023-12-30T13:56+0300

2023-12-30T13:56+0300

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СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Соединенные Штаты Америки рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия "второго фронта", заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, курирующий вопросы отношений со странами СНГ в интервью РИА Новости."Со своей стороны, (Россия - прим.ред) прилагали и продолжаем прилагать усилия для содействия Азербайджану и Армении в выработке сбалансированного мирного договора, призванного внести незаменимый вклад в примирение двух соседних государств, в восстановление мира и безопасности на Южном Кавказе на долгосрочную перспективу", - сказал он.Галузин отметил, что Россия - единственная страна региона и даже мира, которая поддерживает союзнические отношения и с Арменией, и с Азербайджаном, с которыми ее связывают многовековые узы дружбы. "Исходим из того, что судьбу Южного Кавказа должны определять те, для кого он является общим домом. Никто извне путь к устойчивому миру и стабильности в Закавказье не откроет. Ставка на "чудодейственную" западную помощь иллюзорна и опасна", - подчеркнул он.Галузин добавил, что примеры недавнего времени, в том числе, Украина, показывают, что США "сначала влезут куда-нибудь под красивыми лозунгами, разворотят все, а как только начнет "припекать", сбегут, оставив после себя выжженное поле".

https://sputnik-abkhazia.ru/20231229/chto-izmenilos-na-yuzhnom-kavkaze-itogi-goda-1049685531.html

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